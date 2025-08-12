Una gloria de River le dijo "frío" a Miguel Borja y bancó a Edinson Cavani

“La gente quiere ver esa sangre, ese empuje. Le diría que le ponga un poco más de ganas para la tribuna”, comentó Alzamendi respecto al colombiano, quien será titular en el duelo copero de este jueves ante Libertad. “En el juego es como si no le importara el partido”, agregó el ex futbolista que tuvo dos etapas con la Banda Roja: la primera entre 1982/83 y la segunda entre 1986/88.

“Cuando lo ví personalmente en una cancha me quedé con la sensación de un tipo ido totalmente del partido”, recordó el ex goleador, quien obtuvo la Copa Libertadores y la Intercontinental con el club de Núñez en 1986. Sin embargo, reconoció que Borja “tiene un mérito porque convirtió una gran cantidad de tantos”, pero también le dejó una advertencia: “En River hay que hacer goles”.

Por otro lado, el histórico artillero de la selección uruguaya se pronunció acerca de la actualidad de su compatriota en el Xeneize: “Cavani está sufriendo. Corre por todos lados, pero el equipo no le genera nada”. Luego, acerca del tremendo errado ante Racing aseguró: “Él ya se había pasado de la jugada y la pelota le quedó atrás, sino estoy seguro que lo metía. Pero a él no se le perdona nada”.

“Tanto lío que tiene Boca y se la agarran con él”, sentenció. Por último le dio un consejo al delantero con pasado en el fútbol europeo y en la Celeste: “Le diría que siga jugando como lo viene haciendo y si no tiene más ganas o ve que lo están perjudicando, que largue”.

Alzamendi llegó a River en 1982, proveniente de Independiente, pero en su primera etapa en la institución no logró destacarse. En 1983 se fue a Nacional, pero regresó a Núñez en 1986 y explotó. Fue figura y ganó cuatro títulos: el Metropolitano, la Libertadores, la Intercontinental y la Interamericana. En total, disputó 107 encuentros y anotó 43 tantos en el club de Núñez, donde quedó en la historia grande.