Copa Libertadores: Estudiantes cayó en Brasil ante Flamengo

El gol sobre el final del partido lo pone al Pincha a tiro de revertir de la serie cuando el próximo jueves reciba al Mengao en La Plata.

Estudiantes de La Plata cayó este jueves como visitante por 2-1 ante Flamengo de Brasil en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

El delantero Pedro abrió el marcador para el Mengao, a los 15 segundos del primer tiempo, mientras que Guillermo Varela amplió la ventaja a los 9 minutos del mismo periodo. En tanto, Guido Carrillo descontó para el Pincha a los 45' del complemento.

Por su parte, Gonzalo Plata, atacante ecuatoriano del cuadro local, se fue expulsado a los 37’ del segundo periodo por doble amarilla.

Con esta derrota, el “Pincha” deberá revertir el adverso resultado el próximo jueves desde las 21:30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, si desea continuar con vida en el certamen de mayor importancia del continente y meterse dentro de los cuatro mejores.

En lo que respecta al Torneo Apertura, los dirigidos por Eduardo Domínguez recibirán el lunes 22 de septiembre a Defensa y Justicia por la novena fecha del campeonato local, mientras que Flamengo hará lo propio ante Vasco da Gama por la vigésimo cuarta jornada del Brasileirao.

ADEMÁS: Sebastián Driussi sufrió un desgarro y se perderá el duelo de vuelta con Palmeiras

En la primera jugada del partido, Flamengo encontró desconcentrado a Estudiantes y logró abrir el marcador a los 15 segundos de la mano de Pedro. El delantero brasileño recibió la pelota dentro del área, aguantó de espaldas la marca del rival y de media vuelta impactó la pelota para ganarle el duelo al arquero Fernando Muslera.

El gol fue un golpe de agua fría para la visita, que no pudo reponerse y a los 9 minutos volvió a recibir un duro golpe en contra. Samuel Lino envió un centro desde la izquierda y Guillermo Varela, lateral derecho uruguayo del Mengao, disparó de volea para ampliar la diferencia en el resultado.

A su vez, la ventaja pudo haber sido más abultada al descanso, pero a los rojinegros les faltó mayor efectividad de cara al arco.

En el complemento, los locales bajaron el ritmo del encuentro, se defendieron con la pelota conformes con el resultado y dejaron de atacar con tanta insistencia el arco contrario, pensando en no recibir goles de cara al cruce del próximo jueves en Argentina que definirá quien avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores.

No obstante, la expulsión de Plata en el Mengao a pocos minutos del final generó espacios para que el “León” pueda atacar y así encontrar el camino para descontar y mantener viva la serie.

Guido Carrillo capturó un rebote dentro del área, tras un centro de Gastón Benedetti, y sacó un derechazo que venció al arquero Agustín Rossi.

Síntesis de Flamengo (BRA) – Estudiantes de La Plata (ARG) por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025:

Flamengo (BRA) 2 – 1 Estudiantes de La Plata (ARG)

Estadio: Maracaná

Árbitro: Andrés Rojas

VAR: Nicolás Gallo

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Nicolás de la Cruz; Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino; Pedro. DT: Filipe Luis.

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Facundo Farias, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 01m Pedro (F); 09m Guillermo Varela (F).

Gol en el segundo tiempo: 45m Guido Carrillo (E).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Gastón Benedetti por Ezequiel Piovi (E); 15m Alexis Castro por Facundo Farías (E); 19m Allan Souza por Saúl Ñíguez (F); 28m Luiz Araújo por Giorgian de Arrascaeta (F); 28m Bruno Henrique por Pedro (F); 32m Tiago Palacios por Cristian Medina (E); 41m Danilo por Samuel Lino (F); 41m Lucas Alario por Mikel Amondarain (E);

Incidencias en el segundo tiempo: 37m Gonzalo Plata, expulsado (F).

