Copa Libertadores: Estudiantes cayó en Brasil ante Flamengo

El delantero Pedro abrió el marcador para el Mengao, a los 15 segundos del primer tiempo, mientras que Guillermo Varela amplió la ventaja a los 9 minutos del mismo periodo. En tanto, Guido Carrillo descontó para el Pincha a los 45' del complemento.

Por su parte, Gonzalo Plata, atacante ecuatoriano del cuadro local, se fue expulsado a los 37’ del segundo periodo por doble amarilla.

Con esta derrota, el “Pincha” deberá revertir el adverso resultado el próximo jueves desde las 21:30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, si desea continuar con vida en el certamen de mayor importancia del continente y meterse dentro de los cuatro mejores.

En lo que respecta al Torneo Apertura, los dirigidos por Eduardo Domínguez recibirán el lunes 22 de septiembre a Defensa y Justicia por la novena fecha del campeonato local, mientras que Flamengo hará lo propio ante Vasco da Gama por la vigésimo cuarta jornada del Brasileirao.

En la primera jugada del partido, Flamengo encontró desconcentrado a Estudiantes y logró abrir el marcador a los 15 segundos de la mano de Pedro. El delantero brasileño recibió la pelota dentro del área, aguantó de espaldas la marca del rival y de media vuelta impactó la pelota para ganarle el duelo al arquero Fernando Muslera.

El gol fue un golpe de agua fría para la visita, que no pudo reponerse y a los 9 minutos volvió a recibir un duro golpe en contra. Samuel Lino envió un centro desde la izquierda y Guillermo Varela, lateral derecho uruguayo del Mengao, disparó de volea para ampliar la diferencia en el resultado.

A su vez, la ventaja pudo haber sido más abultada al descanso, pero a los rojinegros les faltó mayor efectividad de cara al arco.

En el complemento, los locales bajaron el ritmo del encuentro, se defendieron con la pelota conformes con el resultado y dejaron de atacar con tanta insistencia el arco contrario, pensando en no recibir goles de cara al cruce del próximo jueves en Argentina que definirá quien avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores.

No obstante, la expulsión de Plata en el Mengao a pocos minutos del final generó espacios para que el “León” pueda atacar y así encontrar el camino para descontar y mantener viva la serie.

Guido Carrillo capturó un rebote dentro del área, tras un centro de Gastón Benedetti, y sacó un derechazo que venció al arquero Agustín Rossi.

Síntesis de Flamengo (BRA) – Estudiantes de La Plata (ARG) por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025:

Flamengo (BRA) 2 – 1 Estudiantes de La Plata (ARG)

Estadio: Maracaná

Árbitro: Andrés Rojas

VAR: Nicolás Gallo

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Nicolás de la Cruz; Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino; Pedro. DT: Filipe Luis.

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Facundo Farias, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 01m Pedro (F); 09m Guillermo Varela (F).

Gol en el segundo tiempo: 45m Guido Carrillo (E).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Gastón Benedetti por Ezequiel Piovi (E); 15m Alexis Castro por Facundo Farías (E); 19m Allan Souza por Saúl Ñíguez (F); 28m Luiz Araújo por Giorgian de Arrascaeta (F); 28m Bruno Henrique por Pedro (F); 32m Tiago Palacios por Cristian Medina (E); 41m Danilo por Samuel Lino (F); 41m Lucas Alario por Mikel Amondarain (E);

Incidencias en el segundo tiempo: 37m Gonzalo Plata, expulsado (F).