Cristian Romero salió lesionado en la victoria de Tottenham

A los nueve de la primera parte, los Spurs ya ganaban 1 a 0. Los de Angelos Postecoglou se pusieron en ventaja con el gol del brasileño Richarlison tras un centro rasante de Brennan Johnson. El local era superior a su rival y lo reflejaba en el resultado.

A los pocos minutos el equipo londinense iba a aumentar el marcador y marcaba la diferencia. Antes de los 20, una jugada preparada en un tiro de esquina y el rebote le iba a caer en los pies a Heung-Min Son para que el coreano ponga el 2 a 0.

Cuando iba a comenzar la segunda parte, Cuti Romero fue reemplazado por una molestia muscular. Vio todo el complemento desde el banco de suplentes con hielo en una de sus piernas. Aún se desconoce el grado de la lesión del defensor argentino campeón del mundo. Por el momento, no hay parte médico oficial. Lo Celso ingresó en la segunda parte y Véliz no vio minutos en el encuentro.

Parecía que el partido terminaba con ese resultado, apareció André Gomes que capturó un rebote y la mandó a guardar para el descuento de Everton y el 2 a 1 final. Una victoria para los Spurs que los pone a cuatro puntos del líder Arsenal y en zona de Champions League, al menos hasta que juegue Manchester City que postergó esta fecha por el Mundial de Clubes en el que se coronó campeón.

"Otra gran victoria importante y un día especial para celebrar mis 200 partidos a nivel de clubes. Es una pena no poder terminar el partido, pero me recuperaré rápido para seguir ayudando al equipo. Les deseo a todos felices fiestas y siempre todos juntos". escribió el Cuti en X, ex Twitter.

En un gran partido, Liverpool y Arsenal igualaron 1 a 1 en Anfield y sin Alexis MacAllister por la lesión que aún tiene en su rodilla y que le impidió ser de la partida.

Los de Mikel Arteta, que vienen haciendo una gran campaña, comenzaron en ventaja rápido en el juego, tras una pelota parada, un centro al área y el gol de Gabriel de cabeza. Los Gunners eran superiores y se pusieron 1 a 0 arriba en el marcador.

Pero cerca de la media hora de juego iba a llegar un golazo de Mohamed Salah. Un desequilibrio individual tremendo, un recorte hacia el medio y un sablazo del egipcio para el empate 1 a 1.

En la segunda parte, ambos tuvieron chances de gol y el partido fue de par a par, de lado a lado, pero ninguno pudo romper el empate. Un resultado que le sirve a los de abajo, sobre todo al Aston Villa que empató y a Tottenham que ganó. Ahora todos están separados por un par de puntos.

Manchester United, con Alejandro Garnacho de titular, perdió 2 a 0 en la visita a West Ham, una derrota durísima que lo aleja de todo. Erik ten Hag sigue sin encontrarle la vuelta al equipo tras la eliminación de la Champions.

Si bien el juego fue parejo y pudo ser para cualquiera de los dos, los locales fueron más eficaces y en cinco minutos durante de la segunda etapa definieron el partido.

Jarrod Bowen a los 72, y Mohammed Kudus, a los 78, marcaron los goles para West Ham que con esta victoria se metió en el zona de Europa League, a cuatro del Manchester City.

Tabla de posiciones:

1 Arsenal FC 40 Puntos

2 Liverpool 39

3 Aston Villa 39

4 Tottenham 36

5 Manchester City 34

6 West Ham 30

7 Newcastle 29

8 Manchester United 28

9 Brighton And Hove 27

10 Chelsea 22