Cristiano Ronaldo habló sin filtro sobre su retiro como futbolista

Cristiano tiene 946 goles y busca alcanzar la tremenda cifra de 1000 tantos: "Todavía tengo pasión por esto. Mi familia dice que ya es hora de dejarlo y me preguntan por qué quiero hacer 1000 goles si ya he hecho 900 y pico. Pero en mi interior no pienso así. Todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la Selección. ¿Por qué no continuar?".

image

"Tengo la certeza de que cuando acabe me iré pleno porque di todo de mí. Es disfrutar del momento. Sé que no me quedan muchos años para jugar, pero los pocos que me queden, tengo que disfrutarlos al máximo", continuó el futbolista de Al Nassr que el 5 de febrero de 2026 cumplirá 41 años.

Y a continuación, bajó la espuma por la meta de los 1000 goles: "Voy a ser sincero: no lo veo como una obsesión. Si me lo preguntaras hace 20 años, quizás respondería de una manera diferente, con ganas de comerme el mundo, pero ahora ya no veo las cosas así. La edad nos permite pensar de otra manera. Como dije, tengo una filosofía de vida de vivir el día a día".

Por último, se refirió a la próxima cita mundialista: "Nuestro objetivo es ganar los dos próximos partidos y estar en el Mundial. El Mundial ya se verá. Tenemos que pensar única y exclusivamente en el presente, pero con la mente puesta más adelante. Sería un sueño. Pero paso a paso".