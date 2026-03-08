Cruzeiro campeón ante el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez y final con batalla campal

Kaio Jorge marcó el único gol del partido que le dio la gloria a Cruzeiro. A los 14 minutos del complemento, Gerson combinó con Matheus Pereira por la izquierda y envió un centro al segundo palo: Kaio Jorge saltó bien y cabeceó al palo contrario de Everson para abrir el marcador y festejar el gol de la victoria.

El clásico siguió muy friccionado, con Cruzeiro intentando controlar la posesión, mientras que el Galo mostró poca creatividad para buscar el empate. Hulk ejecutó un tiro libre a los 24 minutos, pero lo envió lejos del arco defendido por Cássio. Los jugadores de Atlético reclamaron penal a los 37, en una jugada con Preciado, pero el árbitro dejó seguir.

El clásico terminó en una pelea generalizada: la confusión comenzó después de que Everson atajara un remate de Matheus Pereira y recibiera un choque de Christian. El arquero de Atlético devolvió el empujón y luego recibió una patada en la espalda. Lyanco, Cássio, Gerson y varios jugadores más se sumaron a la pelea. Matheus Pereira y Hulk fueron de los más alterados. La trifulca dentro del campo tardó más de cinco minutos en ser controlada.