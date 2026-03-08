Lanús le ganó la pulseada a San Lorenzo y Auzmendi se cruza de vereda

La dirigencia encabezada por Nicolás Russo avanzó rápido tras la salida de Rodrigo Castillo a Fluminense y logró cerrar la llegada del atacante, que este lunes se realizará la revisión médica antes de firmar su contrato. En Boedo daban por hecho el acuerdo, pero Lanús mejoró las condiciones y terminó quedándose con el jugador.

El pase se concretará mediante la compra del futbolista por parte del club mexicano, que cancelará una deuda cercana al millón de dólares que Banfield mantenía por el mediocampista Martín Río. Como Querétaro tiene completo el cupo de extranjeros, Auzmendi será cedido a préstamo sin cargo y con opción de compra al conjunto del Sur.

Gol de Auzmendi a Lanús en el último clásico del sur

Embed ¡LLEGÓ EL 2-0 DEL TALADRO! Auzmendi se encargó de estirar la ventaja de Banfield ante Lanús en el Clásico del Sur.#TorneoClausura pic.twitter.com/KLrjYiD4ar — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 4, 2025

El movimiento generó malestar en Banfield, donde el delantero jugó durante el último torneo y se convirtió en una pieza habitual del plantel. En total disputó 22 partidos, convirtió cuatro goles y dio dos asistencias, entre ellos el tanto marcado en el último clásico ante Lanús en el Florencio Sola.

El atacante de 25 años también había estado en la órbita de Boca al inicio del mercado, pero la negociación no avanzó. Finalmente continuará su carrera en Lanús, que buscaba un nueve para reforzar el plantel y cubrir la baja reciente en el frente de ataque.