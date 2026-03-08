Lanús le ganó la pulseada a San Lorenzo y Auzmendi se cruza de vereda

El delantero será comprado por Querétaro y jugará a préstamo en el Granate, que cerró la operación a último momento cuando el pase parecía definido a favor del Ciclón.
Rodrigo Auzmendi será refuerzo de Lanús en este mercado de pases, luego de una negociación que tuvo varios cambios y que se resolvió en las últimas horas. El delantero, que estaba muy cerca de San Lorenzo, finalmente será adquirido por Querétaro de México y cedido al Granate hasta fin de año, en una operación que se definió contrarreloj.
La dirigencia encabezada por Nicolás Russo avanzó rápido tras la salida de Rodrigo Castillo a Fluminense y logró cerrar la llegada del atacante, que este lunes se realizará la revisión médica antes de firmar su contrato. En Boedo daban por hecho el acuerdo, pero Lanús mejoró las condiciones y terminó quedándose con el jugador.
El pase se concretará mediante la compra del futbolista por parte del club mexicano, que cancelará una deuda cercana al millón de dólares que Banfield mantenía por el mediocampista Martín Río. Como Querétaro tiene completo el cupo de extranjeros, Auzmendi será cedido a préstamo sin cargo y con opción de compra al conjunto del Sur.
El movimiento generó malestar en Banfield, donde el delantero jugó durante el último torneo y se convirtió en una pieza habitual del plantel. En total disputó 22 partidos, convirtió cuatro goles y dio dos asistencias, entre ellos el tanto marcado en el último clásico ante Lanús en el Florencio Sola.
El atacante de 25 años también había estado en la órbita de Boca al inicio del mercado, pero la negociación no avanzó. Finalmente continuará su carrera en Lanús, que buscaba un nueve para reforzar el plantel y cubrir la baja reciente en el frente de ataque.
comentar