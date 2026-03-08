Fútbol |

Lanús le ganó la pulseada a San Lorenzo y Auzmendi se cruza de vereda

El delantero será comprado por Querétaro y jugará a préstamo en el Granate, que cerró la operación a último momento cuando el pase parecía definido a favor del Ciclón.

Rodrigo Auzmendi será refuerzo de Lanús en este mercado de pases, luego de una negociación que tuvo varios cambios y que se resolvió en las últimas horas. El delantero, que estaba muy cerca de San Lorenzo, finalmente será adquirido por Querétaro de México y cedido al Granate hasta fin de año, en una operación que se definió contrarreloj.

La dirigencia encabezada por Nicolás Russo avanzó rápido tras la salida de Rodrigo Castillo a Fluminense y logró cerrar la llegada del atacante, que este lunes se realizará la revisión médica antes de firmar su contrato. En Boedo daban por hecho el acuerdo, pero Lanús mejoró las condiciones y terminó quedándose con el jugador.

ADEMÁS: Xavi reveló que Messi iba a volver a Barcelona: "Estaba fichado, pero..."

El pase se concretará mediante la compra del futbolista por parte del club mexicano, que cancelará una deuda cercana al millón de dólares que Banfield mantenía por el mediocampista Martín Río. Como Querétaro tiene completo el cupo de extranjeros, Auzmendi será cedido a préstamo sin cargo y con opción de compra al conjunto del Sur.

Gol de Auzmendi a Lanús en el último clásico del sur

Embed

El movimiento generó malestar en Banfield, donde el delantero jugó durante el último torneo y se convirtió en una pieza habitual del plantel. En total disputó 22 partidos, convirtió cuatro goles y dio dos asistencias, entre ellos el tanto marcado en el último clásico ante Lanús en el Florencio Sola.

El atacante de 25 años también había estado en la órbita de Boca al inicio del mercado, pero la negociación no avanzó. Finalmente continuará su carrera en Lanús, que buscaba un nueve para reforzar el plantel y cubrir la baja reciente en el frente de ataque.

ADEMÁS: Con una duda en el mediocampo, el equipo de Eduardo Coudet para su estreno en River

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados