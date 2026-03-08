Xavi reveló que Messi iba a volver a Barcelona: "Estaba fichado, pero..."

"Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", inició Xavi.

"El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo" y aseguró que tenían "la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás porque dijo que 'si vuelve me hace la guerra'". Sí, una bomba de Xavi que actualizará la historia: Messi fue echado por Laporta y también no volvió por el propio presidente. El pase frustrado generó que por un tiempo el argentino no le responda los mensajes a Xavi, "pensando que yo tenía que ver con que no se diera".

"Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador. A partir de ahí, mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira. Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder", concluyó.