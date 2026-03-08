El coordinador de inferiores de Boca comparó a Tomás Aranda con una leyenda del fútbol

"Siempre pensé que Aranda era el Iniesta de Argentina. Es rápido, te gana en los mano a mano y sabe cuáles son sus limitaciones físicas", describió sobre el juvenil, a quien tuvo bajo su órbita desde la novena división. "Con 18 años se puso la camiseta de Boca y era un veterano jugando", agregó en diálogo con Fútbol Continental por AM 590.

image

Soñora con Giunta, quienes están a cargo de las inferiores de Boca.

El coordinador, que trabaja codo a codo con Blas Giunta al frente de las inferiores, también explicó la filosofía detrás de la búsqueda de talentos en el club: "Nosotros buscamos talentos, no nos importa si son altos, flacos o bajos". Una definición que encaja perfectamente con el perfil de Aranda, de físico moderado pero desequilibrante en el juego reducido.

Soñora tampoco se quedó solo con Aranda: lanzó una promesa que ilusiona a todo el entorno xeneize: "No tengan dudas de que de acá a fin de año van a aparecer 4 o 5 chicos más que nos van a dar muchas alegrías. Fueron muchos los futbolistas que aparecieron en la gestión Riquelme y varios se han ido con más de 100 partidos jugados".

Soñora también tuvo palabras para el presidente del club, a quien describió con una dedicación que va más allá de lo habitual. "Riquelme está todo el día, no es normal. Es difícil que un presidente esté todo el tiempo ahí dentro. Nosotros empezamos a las 9 y él ya está instalado con nosotros", contó. Y cerró: "Cuando llegué a Boca no era amigo de Riquelme. Él confió en mí a pesar de venir de otra dirigencia y yo estoy eternamente agradecido".