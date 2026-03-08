El Ducó en duda: Huracán y River podrían enfrentarse en otro estadio

Las autoridades porteñas aguardan el informe de Defensa Civil, que continúa inspeccionando el área para determinar si existe riesgo estructural en construcciones cercanas al estadio. La decisión final se tomaría el martes, ya que el operativo de seguridad dependerá del resultado de esas pericias.

Huracán mantiene la intención de jugar como local y con su gente, aunque reconocen que el escenario todavía no está definido. La semana pasada el equipo ya tuvo que disputar su partido ante Belgrano a puertas cerradas por disposición del Ministerio de Seguridad, una medida que podría repetirse si no se garantizan las condiciones necesarias.

ducó Huracán venció a Belgrano en un Ducó sin público en el anterior partido.

En caso de no poder utilizar el Ducó o querer no utilizarlo ante el "no" sobre el público, una de las alternativas para mudar la localía es el estadio de Argentinos Juniors, donde el Globo ya hizo de local en 2024 cuando se realizaron trabajos en el campo de juego de su cancha. La dirigencia, de todos modos, espera una resolución favorable para no modificar la programación.

El encuentro ante River marcará el inicio del ciclo de Eduardo Coudet como entrenador del equipo de Núñez, tras la salida de Marcelo Gallardo. El partido se jugará el jueves desde las 21.30 y también genera expectativa porque en las próximas semanas el estadio de Huracán tiene previstos recitales, que podrían verse afectados si continúan las restricciones en la zona.