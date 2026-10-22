¡Épico Estudiantes! Eliminó a Flamengo en el Maracaná y jugará la final de la Libertadores

El Pincha aguantó el 0 a 0 con el Mengao en el Maracaná con 45 minutos con un hombre menos por la roja a Baltasar Rodríguez y le ganó por penales con Muslera atajando tres remates. ¡El León va por su quinta Copa!
Épico. Histórico. Mística. Estudiantes vivió una noche soñada al eliminar a Flamengo en el Maracaná y clasificar a la final de la Copa Libertadores después de ser superior en el primer tiempo, aguantar el 0 a 0 en el complemento con un hombre menos por la roja a Baltasar Rodríguez e imponerse 3 a 2 en los penales con un gigante Fernando Muslera atajando tres remates. El club de La Plata irá por su quinta Copa frente al Palmeiras de Abel Ferreira.
Estudiantes tuvo un gran primer tiempo contra Flamengo en donde contó con las situaciones más claras y no pudo abrir el marcador debido a un excelente Rossi. Primero, a los 15 minutos de juego, el Pincha tuvo una increíble doble chance: González Pirez ganó de arriba en un córner, Rojo encontró el balón suelto en el área chica y definió pero encontró una atajada a puro reflejo del arquero y en el rebote con el arco a su merced define mal y el balón se va al lado del palo.
Y, instantes después, Baltasar Rodríguez probó desde lejos y pese a que el balón se fue abriendo en su trayectoria fue alcanzado por Rossi, quien con un manotazo desvió el mismo para que dé en el palo y se vaya el peligro. Por su parte, el local tuvo mayor dominio del balón, pero le faltó velocidad con el balón y creatividad para romper el orden defensivo del visitante. Un tiro de Emerson Royal bloqueado por Santiago Núñez y otro desviado de Pedro lo único.
Sin embargo, Estudiantes se complicó solo al quedarse con uno menos en el inicio del complemento por la evitable expulsión de Baltasar Rodríguez por doble amarilla. El volante recibió la primera tarjeta al llegar tarde y fuerte a una disputa de balón en el primer tiempo y a los cinco minutos del complemento vio la segunda por un innecesario agarrón clarísimo desde atrás cuando Samuel Lino se iba derecho al área.
Tras la expulsión de Rodríguez, Flamengo protagonizó un monólogo de posesión, pero pudiendo lastimar poco a Estudiantes debido al esfuerzo colectivo y grandes niveles individuales de la defensa como Eros Mancuso y la intervención de Fernando Muslera tapando un cabezazo de Gonzalo Plata al achicarle rápido y poner el cuerpo al remate. Además, un cabezazo de Paquetá pasó muy cerca de un palo con el arquero uruguayo fijo en el centro del arco. Por otro lado, Estudiantes no pudo llegar al arco rival desde que se quedó en inferioridad numérica. Fue otro 0-0 en los 90'.
En los penales, Fernando Muslera se convirtió en héroe al detener tres tiros, dos idénticos de Jorginho y Paquetá, repiqueteando y abriendo el pie, sumado a otro a Bruno Henrique. Por otro lado, Edwin Cetré mandó su remate a las nubes en su segunda ejecución después de resbalarse y darle con ambos pies en la primera. Estudiantes vuelve a representar al fútbol argentino de la mejor manera en el plano internacional y va por su quinta Copa Libertadores.
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