¡Épico Estudiantes! Eliminó a Flamengo en el Maracaná y jugará la final de la Libertadores

Tras la expulsión de Rodríguez, Flamengo protagonizó un monólogo de posesión, pero pudiendo lastimar poco a Estudiantes debido al esfuerzo colectivo y grandes niveles individuales de la defensa como Eros Mancuso y la intervención de Fernando Muslera tapando un cabezazo de Gonzalo Plata al achicarle rápido y poner el cuerpo al remate. Además, un cabezazo de Paquetá pasó muy cerca de un palo con el arquero uruguayo fijo en el centro del arco. Por otro lado, Estudiantes no pudo llegar al arco rival desde que se quedó en inferioridad numérica. Fue otro 0-0 en los 90'.

En los penales, Fernando Muslera se convirtió en héroe al detener tres tiros, dos idénticos de Jorginho y Paquetá, repiqueteando y abriendo el pie, sumado a otro a Bruno Henrique. Por otro lado, Edwin Cetré mandó su remate a las nubes en su segunda ejecución después de resbalarse y darle con ambos pies en la primera. Estudiantes vuelve a representar al fútbol argentino de la mejor manera en el plano internacional y va por su quinta Copa Libertadores.

El resumen del partido