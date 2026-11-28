Con el título de Palmeiras, Brasil llegó a 26 consagraciones y destronó a la Argentina, dueño histórico de la cima, que quedó con 25 vueltas olímpicas. Es la primera vez en la historia que lidera solo la tabla.
Histórico: Brasil superó a Argentina y se convirtió en el país más ganador de la Copa Libertadores en soledad por primera vez en la historia. Con el título de Palmeiras frente a Estudiantes al vencerlo por 1 a 0 en Montevideo, Brasil llegó a 26 consagraciones y destronó a la Argentina, dueño histórico de la cima, que quedó con 25 vueltas olímpicas.
Uruguay dominó la tabla histórica en el inicio del certamen al quedarse con las primeras dos ediciones gracias a Peñarol. Después, Brasil lo igualó con los títulos del Santos de Pelé, Uruguay volvió a imponerse brevemente y Argentina dominó la cima en soledad desde 1968 con el título justamente de Estudiantes, el equipo de Osvaldo Zubeldía, ante Palmeiras. Ahora, casi 60 años después, el Verdao se tomó revancha al quedarse con la Copa y poner a Brasil en la cima.
Gracias a su poder económico y una liga muy competitiva, Brasil se quedó con las últimas ocho ediciones de la Libertadores para pasar a Argentina. Flamengo (2019, 2022 y 2025) y Palmeiras (2020, 2021, 2026) por triplicado para llegar a cuatro copas cada uno y las primeras estrellas de Fluminense (2023) y Botafogo (2024). En ese periodo, ¡hubo cinco finales entre brasileros! y tres triunfos de brasileros a argentinos.
Para colmo, Argentina compitió mucho en esas tres finales que perdió con Brasil. En 2019, River hizo un monólogo y vencía 1 a 0 a Flamengo pero dos goles de Gabigol en tres minutos sobre el final lo dejó sin nada. En 2023, Boca perdió 2 a 1 con Fluminense en el alargue y ahora Estudiantes le hizo un partido parejo y cayó 1 a 0 con Palmeiras.
Brasil 26 títulos: Flamengo (4), Palmeiras (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco Da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1), Botafogo (1).
Argentina 25 títulos: Independiente (7), Boca (6), River (4), Estudiantes (4), Vélez (1), San Lorenzo (1), Argentinos Juniors (1), Racing (1).
Uruguay 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3).
Colombia 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1).
Paraguay 3 títulos: Olimpia (3).
Chile 1 título: Colo Colo (1).
Ecuador 1 título: Liga de Quito (1).
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