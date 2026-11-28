Uruguay dominó la tabla histórica en el inicio del certamen al quedarse con las primeras dos ediciones gracias a Peñarol. Después, Brasil lo igualó con los títulos del Santos de Pelé, Uruguay volvió a imponerse brevemente y Argentina dominó la cima en soledad desde 1968 con el título justamente de Estudiantes, el equipo de Osvaldo Zubeldía, ante Palmeiras. Ahora, casi 60 años después, el Verdao se tomó revancha al quedarse con la Copa y poner a Brasil en la cima.