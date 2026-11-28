Tras perder la final de la Copa Libertadores, el Cacique expresó que "el fútbol nos dio la espalda" ante Palmeiras y no confirmó que seguirá en club: "Hoy ves todo negativo".
Alexander Medina expresó que "el fútbol nos dio la espalda" y puso en duda su continuidad en Estudiantes después de perder por 1 a 0 en un partido parejo con Palmeiras y quedarse sin la Copa Libertadores. Con tristeza y frustración, el Cacique rescató al equipo por la enorme campaña en conferencia de prensa.
"Primero que nada agradecimiento a la gente, al apoyo que nos brindó estos días y durante todo el partido. Lamentablemente no nos dio para regalarle una victoria, un campeonato. Pero lo que más rescato del equipo fue la entrega, la actitud y luchar hasta el final. Más allá de que nos equivocamos en los procesos de ataque y nos apuramos con el tiempo", inició Medina ante la prensa.
"Competimos contra los mejores, fue un partido muy ajustado. Igualmente, está de más porque nos ganaron y nos vamos con una amargura muy grande. Pensábamos que podíamos y no se dio. Un detalle, un desajuste defensivo y vino el gol. No lo pudimos dar vuelta y duele, pero no me voy a borrar nada de esta Copa, los jugadores se brindaron al máximo. Agradecimiento personal para todo Estudiantes, para la gente y para mis futbolistas, que fueron unos Leones. Hoy el fútbol nos dio la espalda", continuó contando sus sensaciones.
Por otro lado, habló sobre su plan de partido: "No teníamos un futbolista parecido a Baltazar (Rodríguez) y tratamos de hacer un esquema espejo. Fue un partido chato, con muchas infracciones de los dos equipos y una leve intención de Palmeiras de protagonizar más el partido, pero sin profundidad. Lo controlamos bien, aunque inquietamos poco en el arco rival. Solamente con alguna jugada de balón parado o juego directo, en líneas generales fue así el partido".
Y, ante la consulta por si se reprochaba algo, Medina fue tajante: "No sé qué decirte, esto es resultado puro. Yo no vi una superioridad de Palmeiras, la verdad no la vi. No la veo. Fue un partido parejo, obviamente que me imaginaba tratando de dañar mucho más en ataque y esto no fue así. Y también sabía que no íbamos a sufrir tanto en nuestro arco, se dio así. Imaginé un partido muy peleado, de pocas situaciones de gol. No me puedo reprochar nada, la verdad. Logramos minimizar al rival, pero en ataque nos faltaron mayor dinámica, más circuitos y fluidez".
Por último, Alexander habló sobre su continuidad en el club platense y sembró dudas: "Enseguida que termina un partido así, vez todo negativo. El pesimismo ronda en mi cabeza, creíamos que podíamos ganarlo y no pudimos. Hoy se termina un ciclo, nos sentaremos luego a hacer una evaluación mucho más profunda del año. Veremos cómo seguimos, indudablemente este viaje de nueve meses lo voy a llevar conmigo. Agradecerles a todos, a los hinchas, a los jugadores, a los dirigentes. Hay que tomarse unos días y que sea lo mejor para Estudiantes de La Plata".
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