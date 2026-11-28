Y, ante la consulta por si se reprochaba algo, Medina fue tajante: "No sé qué decirte, esto es resultado puro. Yo no vi una superioridad de Palmeiras, la verdad no la vi. No la veo. Fue un partido parejo, obviamente que me imaginaba tratando de dañar mucho más en ataque y esto no fue así. Y también sabía que no íbamos a sufrir tanto en nuestro arco, se dio así. Imaginé un partido muy peleado, de pocas situaciones de gol. No me puedo reprochar nada, la verdad. Logramos minimizar al rival, pero en ataque nos faltaron mayor dinámica, más circuitos y fluidez".

Por último, Alexander habló sobre su continuidad en el club platense y sembró dudas: "Enseguida que termina un partido así, vez todo negativo. El pesimismo ronda en mi cabeza, creíamos que podíamos ganarlo y no pudimos. Hoy se termina un ciclo, nos sentaremos luego a hacer una evaluación mucho más profunda del año. Veremos cómo seguimos, indudablemente este viaje de nueve meses lo voy a llevar conmigo. Agradecerles a todos, a los hinchas, a los jugadores, a los dirigentes. Hay que tomarse unos días y que sea lo mejor para Estudiantes de La Plata".