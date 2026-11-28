El arquero uruguayo de 40 años confirmó su decisión después de la caída ante Palmeiras en el Estadio Centenario, donde disputó el último encuentro de su carrera en el fútbol profesional.
Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol profesional después de disputar la final de la Copa Libertadores 2026 con Estudiantes de La Plata. El arquero uruguayo de 40 años confirmó la decisión en diálogo con ESPN, luego de la derrota por 1-0 ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, y le puso punto final a una extensa trayectoria como futbolista. “Es el cierre de mi carrera, ya se venía hablando, no lo había confirmado, sí lo había hablado con la directiva. Les agradecí a todos mis compañeros, a Sebastián Verón y a toda la gente”, expresó.
El exarquero de la selección uruguaya reconoció que sentía “mucha amargura por el resultado”, aunque también destacó la manera en la que el Pincha llegó hasta la definición continental. “En lo personal, es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado, esto es parte del fútbol. Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde debuté como profesional, llenaron las tribunas y alentaron a morir”, manifestó. Además, admitió que le costaba hablar por tratarse de su último partido, pero remarcó que se despedía “feliz de haber competido por la gloria hasta el último día”.
Guido Carrillo y Marcos Rojo fueron los encargados de representar al plantel de Estudiantes ante los micrófonos después de la derrota frente a Palmeiras. El delantero no ocultó su tristeza por la oportunidad perdida y resumió el sentimiento del equipo con una frase contundente: “Duele mucho, nos quedamos sin el sueño”. Sin embargo, también agradeció el acompañamiento de los hinchas en Montevideo y destacó el esfuerzo realizado durante toda la competencia. “Fue una fiesta de Estudiantes, agradecerle a la gente”, señaló.
El atacante también analizó el desarrollo de la final y consideró que fue un encuentro equilibrado, en el que los detalles terminaron inclinando la balanza. “Fue un partido parejo. El que hacía el gol iba a hacer la diferencia”, explicó. Sobre el rendimiento del equipo, agregó que les había faltado juego durante la primera parte y que el estado del campo tampoco ayudó, aunque valoró las oportunidades que generaron. “El análisis es difícil hacerlo ahora, pero orgullo por morir de pie, como lo hizo siempre Estudiantes. No tengo dudas que volveremos a la Copa Libertadores”, aseguró.
Por su parte, Marcos Rojo también expresó su frustración por no haber podido conseguir el título y reconoció que el plantel tenía grandes expectativas antes de la definición. “Pensábamos que era nuestra, que se nos iba a dar por todo lo trabajado y recorrido”, manifestó el defensor, que regresó al club para disputar las semifinales frente a Flamengo. Además, destacó el nivel del rival y su proyecto deportivo, aunque sostuvo que Estudiantes tuvo argumentos para competir. “Con nuestras armas los metimos en un arco y creamos chances, pero no se nos dio. Nos vamos con la cabeza en alto”, concluyó.
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