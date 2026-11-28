Por su parte, Marcos Rojo también expresó su frustración por no haber podido conseguir el título y reconoció que el plantel tenía grandes expectativas antes de la definición. “Pensábamos que era nuestra, que se nos iba a dar por todo lo trabajado y recorrido”, manifestó el defensor, que regresó al club para disputar las semifinales frente a Flamengo. Además, destacó el nivel del rival y su proyecto deportivo, aunque sostuvo que Estudiantes tuvo argumentos para competir. “Con nuestras armas los metimos en un arco y creamos chances, pero no se nos dio. Nos vamos con la cabeza en alto”, concluyó.