Cuándo y dónde jugarán Racing y Estudiantes la final del Torneo Clausura

Esta definición tendrá un condimento especial: la racha positiva de Estudiantes en el Madre de Ciudades en partidos decisivos.

El primer antecedente fue ante Vélez, por la final de la Copa de la Liga 2024, donde el Pincha obtuvo la victoria por penales tras igualar 1-1. La segunda conquista llegó meses después, en el Trofeo de Campeones del 21 de diciembre de 2024, cuando Estudiantes se impuso por 3-0, también frente a Vélez.

Sin título-1 Tiago Palacios celebra el gol de Estudiantes ante Gimnasia.

Una semana después, el sábado 20 de diciembre, el Estadio Único de San Nicolás será sede del Trofeo de Campeones. El ganador de Racing y Estudiantes definirá el título contra Estudiantes.

Mientras tanto, ya quedaron confirmadas todas las plazas argentinas para la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores 2026. Solo resta definir un cupo, que quedará en manos del ganador entre Racing y Estudiantes.

En cuanto a las clasificaciones internacionales para 2026, tienen asegurado su lugar en la Copa Libertadores:

Rosario Central (primero en la tabla anual),

Boca Juniors (segundo en la acumulada),

Platense (campeón del Apertura),

Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina),

Lanús (actual campeón de la Copa Sudamericana).

Además, Argentinos Juniors, tercero en la tabla anual, disputará la Fase 2, mientras resta definir al campeón del Clausura para completar el cuadro.

Por su parte, los clasificados a la Copa Sudamericana 2026 son:

River Plate, Deportivo Riestra, Racing (con posibilidad de ingresar a la Libertadores), San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.