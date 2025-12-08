Estudiantes festejó en el Bosque: venció a Gimnasia y clasificó a la final

El Pincha superó 1 a 0 al Lobo de visitante con gol de Tiago Palacios y accedió al partido decisivo ante Racing en Santiago del Estero.
¡Estudiantes eliminó a Gimnasia en el Bosque y clasificó a la final del Torneo Clausura! El Pincha venció 1 a 0 al Lobo con gol de Tiago Palacios de visitante y disputará este sábado el partido por el título con Racing en Santiago del Estero.
El equipo de Eduardo Domínguez logró el gol del triunfo a los 17 minutos del segundo tiempo. Edwin Cetré se escapó por la banda derecha, se metió al área y metió un venenoso centro que Palacios encontró y logró empujar el balón a la red.
En un partido que tuvo poquisimas ocasiones de gol, Gimnasia también estuvo cerca de anotar sobre el final del primer tiempo: Manuel Panaro remató y, con un desvío, casi se mete en el arco pincha pero Fernando Muslera a puro reflejo logró despejar el balón.
Como la otra semifinal, entre Boca y Racing que tuvo como vencedor a la Academia, este duelo se desarrolló de manera cerrada y el que golpeaba primero se iba a quedar con el triunfo y la clasificación a la final. Fue el club de Avellaneda en La Bombonera y el Pincha en el Bosque.
Con esta clasificación, Estudiantes agigantó más la paternidad ante Gimnasia y ahora se ilusiona con volver a salir campeón tras un año irregular y donde incluso estuvo en duda la continuidad de Eduardo Domínguez en el club.
