Cuándo y dónde se jugará el partido de vuelta entre Boca y Vasco Da Gama

El martes que viene, con el Maracaná como sede por el momento, el Xeneize buscará remontar la serie de semifinales de la Sudamericana tras la caída por la mínima en La Bombonera.
La revancha entre Boca Juniors y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el próximo martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Sin embargo, la sede del encuentro quedó envuelta en un insólito conflicto judicial entre el club brasileño y el consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, que administra el histórico escenario y busca impedir que se dispute allí el partido.
El enfrentamiento legal tuvo un nuevo capítulo este martes, cuando la Justicia de Río de Janeiro falló a favor de Vasco y dejó sin efecto una medida cautelar que había favorecido a los administradores del estadio. La resolución permitió restablecer la obligación de ceder el Maracaná para el encuentro y que el conjunto carioca reanudara la venta de entradas, que ya había alcanzado decenas de miles de localidades.
La decisión, sin embargo, no cerró la disputa. Tras sufrir ese revés, el consorcio Fla-Flu presentó un nuevo recurso para intentar frenar la utilización del estadio. Esta vez, el planteo apunta a suspender las condiciones de seguridad necesarias para la realización del evento y deberá ser analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil. Por ese motivo, la organización de la revancha continúa bajo un manto de incertidumbre.
Uno de los argumentos centrales de Vasco para defender su elección es que el Maracaná reúne mejores condiciones de infraestructura, movilidad y seguridad para recibir un partido de semejante magnitud. El Ministerio Público de Río de Janeiro también intervino en favor del club y respaldó la utilización del estadio, en medio de una controversia que excede lo deportivo y enfrenta los intereses de las instituciones involucradas.
El problema para Vasco es que no puede utilizar su cancha habitual, el estadio São Januário, porque no alcanza el mínimo de 30.000 espectadores exigido por la Conmebol para esta instancia del torneo. Por esa razón, el club buscó alternativas dentro de Río de Janeiro y señaló al Maracaná como su primera opción. El estadio Nilton Santos, otra posibilidad que se evaluó, fue rechazado por la institución.
Ante la posibilidad de que la Justicia vuelva a modificar el escenario de la revancha, la Conmebol advirtió que el encuentro podría trasladarse a Asunción, Paraguay. Esa alternativa fue comunicada a Vasco da Gama y a la Confederación Brasileña de Fútbol como una salida ante una eventual prohibición definitiva de utilizar el Maracaná. Por ahora, no obstante, el cambio de país no está confirmado y la programación oficial mantiene a Río de Janeiro como sede.
Mientras continúa la batalla judicial, Boca deberá enfocarse en la serie deportiva, que comenzó con la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera, por el gol de Adson. El equipo argentino necesitará revertir la desventaja en la revancha para mantener sus aspiraciones de alcanzar la final de la Sudamericana. La incógnita pasa ahora por saber si el Maracaná será definitivamente el escenario de la definición o si una nueva resolución obligará a modificar los planes de ambos clubes.
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