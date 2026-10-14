Cuándo y dónde se jugará el partido de vuelta entre Boca y Vasco Da Gama

El problema para Vasco es que no puede utilizar su cancha habitual, el estadio São Januário, porque no alcanza el mínimo de 30.000 espectadores exigido por la Conmebol para esta instancia del torneo. Por esa razón, el club buscó alternativas dentro de Río de Janeiro y señaló al Maracaná como su primera opción. El estadio Nilton Santos, otra posibilidad que se evaluó, fue rechazado por la institución.

Ante la posibilidad de que la Justicia vuelva a modificar el escenario de la revancha, la Conmebol advirtió que el encuentro podría trasladarse a Asunción, Paraguay. Esa alternativa fue comunicada a Vasco da Gama y a la Confederación Brasileña de Fútbol como una salida ante una eventual prohibición definitiva de utilizar el Maracaná. Por ahora, no obstante, el cambio de país no está confirmado y la programación oficial mantiene a Río de Janeiro como sede.

Mientras continúa la batalla judicial, Boca deberá enfocarse en la serie deportiva, que comenzó con la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera, por el gol de Adson. El equipo argentino necesitará revertir la desventaja en la revancha para mantener sus aspiraciones de alcanzar la final de la Sudamericana. La incógnita pasa ahora por saber si el Maracaná será definitivamente el escenario de la definición o si una nueva resolución obligará a modificar los planes de ambos clubes.