La insólita expulsión en Vasco contra Boca con dos amarillas en cuatro segundos

Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano del club brasilero, vio la roja en el primer choque de la serie de Sudamericana por protestar y luego tocar al árbitro en La Bombonera.
Vasco Da Gama se quedó con un hombre menos contra Boca en el partido de ida de las semifinales de la Sudamericana disputado en La Bombonera por una insólita expulsión debido a dos amarillas en cuatro segundos. Una increíble situación que no le impidió imponerse 1 a 0 e ir con ventaja a la revancha.
A los 18 minutos del complemento, Carlos Andrés Gómez le protestó a Piero Maza el cobro de una infracción suya a Leonel Flores en la mitad de la cancha y se ganó la primera amarilla de manera innecesaria. Tras la amonestación, tocó al árbitro, éste lo advirtió pero lo volvió a tocar y vio la segunda amarilla para marcharse a las duchas.
Gómez era una de las figuras del partido, habiendo asistido con un centro a Adson en el que terminó siendo el único tanto del encuentro en La Bombonera. De esta manera, el atacante cafetero recibió la primera roja de su carrera en un modo insólito e infantil que pudo salirle caro a su equipo que sufrió mucho y zafó de no recibir el empate local.
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