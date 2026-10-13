La insólita expulsión en Vasco contra Boca con dos amarillas en cuatro segundos

Gómez era una de las figuras del partido, habiendo asistido con un centro a Adson en el que terminó siendo el único tanto del encuentro en La Bombonera. De esta manera, el atacante cafetero recibió la primera roja de su carrera en un modo insólito e infantil que pudo salirle caro a su equipo que sufrió mucho y zafó de no recibir el empate local.