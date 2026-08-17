Cuatro partidos para cerrar la quinta fecha del Clausura

Posible 11 de Atletico Tucuman:

Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Manuel Brondo. DT: Julio César Falcioni.

Con la ausencia de Leandro Díaz, hoy el decano necesita sumar de a 3 para poder acercarse a los 8 mejores del torneo.

Lanús vs. Independiente

A las 17 llegará uno de los partidos más importantes de la jornada: Lanús frente a Independiente, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El duelo será transmitido por TNT Sports y tendrá a Sebastián Martínez como árbitro, con Sebastián Zunino en el VAR.

El Granate llega con confianza después de golear 3-0 a Talleres en Córdoba y buscará aprovechar su localía para seguir creciendo en el torneo. Independiente atraviesa una situación diferente: viene de una dura derrota ante Atlético Tucumán y la caída derivó en la salida de Gustavo Quinteros, por lo que el equipo deberá responder en un encuentro clave para recuperar tranquilidad. Hoy dirigen interinamente Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, hasta que llegue el nuevo DT, el brasileño Jadson Viera.

Posible 11 de Lanus:

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Posible 11 de Independiente:

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomonaco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Lautaro Millán o Maximiliano Meza; Gabriel Ávalos. DTs: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

Tras la salida de Gustavo Quinteros, Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu serán los encargados de dirigir a Independiente esta tarde ante Lanús.

Velez vs. Defensa y Justicia

Desde las 19.15, Velez recibirá a Defensa y Justicia en el estadio José Amalfitani. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium, tendrá como árbitro a Nicolás Ramírez y contará con Nicolás Lamolina en el VAR.

El Fortín llega como uno de los equipos que mejor comenzó el Clausura y buscará mantener su invicto ante un Defensa que también atraviesa un buen momento. El conjunto de Liniers viene de empatar con Boca y suma diez puntos, mientras que el Halcón llega después de vencer 2-1 a Newell's y acumula siete unidades.

Posible 11 de Velez:

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza o Simón Escobar, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy, Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Posible 11 de Defensa y Justicia:

Matías Borgogno; David Martínez, Damián Fernández, Fernando Román Villalba, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, César Pérez; David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Agustín Hausch; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Velez aun no conoce la derrota en lo que va del torneo clausura.

Gimnasia de Mendoza vs Talleres de Córdoba

Desde las 21.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El encuentro será transmitido por ESPN Premium, Andrés Gariano será el árbitro principal y Maximiliano Macheroni estará en el VAR.

El Lobo mendocino buscará recuperarse después de la derrota ante Instituto y volver a hacerse fuerte como local, mientras que Talleres necesita reaccionar luego de un comienzo muy irregular y de la goleada 3-0 sufrida ante Lanús. El conjunto cordobés llega con apenas un triunfo en sus primeras cuatro presentaciones y buscará sumar para comenzar a salir de la parte baja de la tabla.

Posible 11 de Gimnasia M:

César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini, Julián Ceballos; Matías Vargas, Agustín Modica, Facundo Lencioni. DT: Darío Franco.

Posible 11 de Talleres:

Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Valentín Frascendini, Román Riquelme, Alexandro Maidana; Emiliano Chiavassa, Federico Fattori, Matías Galarza, Franco Cristaldo; Rick y Valentín Depietri. DT: Jorge Sampaoli.