Diego Dabove se fue de Tigre: los 25 entrenadores que dejaron su cargo este año

El técnico de 53 años decidió ponerle fin a su ciclo en el Matador después de tres caídas al hilo y se sumó a una larga lista de entrenadores que renunciaron o fueron echados en 2026.
La salida de Diego Dabove de Tigre volvió a poner en primer plano la enorme cantidad de cambios de entrenadores que tuvo la Primera División durante 2026. Con la renuncia del técnico en el Matador, ya son 25 los cuerpos técnicos que dejaron sus cargos durante la temporada, entre despidos, renuncias y acuerdos con las dirigencias.
Dabove puso punto final a su ciclo después de casi dos años al frente del conjunto de Victoria. Había asumido en enero de 2025 y durante su estadía dirigió 77 partidos. Su salida se produjo luego de la derrota 3-2 ante Vélez, la tercera caída consecutiva de Tigre en el Torneo Clausura.
El presente del Matador terminó siendo determinante para la decisión. El equipo suma 12 puntos en el Clausura y se encuentra fuera de los puestos de playoffs, mientras que en sus últimos ocho encuentros apenas consiguió una victoria. A eso se agregaron las eliminaciones frente a Independiente Rivadavia en la Copa Argentina y Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana.
La salida de Dabove fue la séptima modificación de entrenador durante el Clausura. Antes habían dejado sus puestos Walter Zunino en Platense, Gustavo Quinteros en Independiente, Israel Damonte en Aldosivi, Eduardo Coudet en River, Jorge Sampaoli en Talleres y Néstor Gorosito en San Lorenzo.
El dato se vuelve todavía más significativo al ampliar el registro a todo el año. Durante el Apertura se produjeron 12 salidas, mientras que otras seis se concretaron una vez finalizado ese torneo. Con las siete modificaciones que ya tuvo el Clausura, la cifra llega a 25 cambios de entrenador en la máxima categoría en lo que va de 2026.
Entre los nombres que dejaron sus cargos a lo largo de la temporada aparecen entrenadores de distintos perfiles y clubes. Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet, Carlos Tevez, Gustavo Costas, Claudio Úbeda, Rubén Darío Insúa, Eduardo Domínguez, Mariano Soso y Favio Orsi junto a Sergio Gómez forman parte de una lista que también incluye a técnicos que tuvieron ciclos más breves.
Además, el caso de Dabove marca el final de uno de los ciclos más extensos entre los entrenadores que comenzaron la temporada en sus respectivos clubes. Durante su paso por Tigre consiguió una clasificación a la Copa Sudamericana y alcanzó los octavos de final de esa competencia en 2026, pero los resultados del segundo semestre terminaron acelerando su salida.
Con el Clausura todavía en disputa, la lista de entrenadores que dejaron sus equipos podría seguir creciendo. Tigre deberá ahora definir a su reemplazante mientras continúa en la pelea por ingresar a los playoffs, en un campeonato que volvió a mostrar una marcada movilidad en los bancos de suplentes y que ya acumula 25 cambios de entrenador en Primera durante 2026.
Daniel Oldrá (Instituto)
Eduardo Domínguez (Estudiantes)
Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell's)
Hugo Colace (Atlético Tucumán)
Marcelo Gallardo (River)
Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)
Damián Ayude (San Lorenzo)
Guillermo Farré (Aldosivi)
Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza)
Gustavo Benítez (Deportivo Riestra)
Fernando Zaniratto (Gimnasia de La Plata)
Mariano Soso (Defensa y Justicia)
Carlos Tevez (Talleres)
Gustavo Costas (Racing)
Claudio Úbeda (Boca)
Rubén Darío Insúa (Barracas Central)
Gustavo Álvarez (San Lorenzo)
Lucas Pusineri (Central Córdoba)
Walter Zunino (Platense)
Gustavo Quinteros (Independiente)
Eduardo Coudet (River)
Israel Damonte (Aldosivi)
Jorge Sampaoli (Talleres)
Néstor Gorosito (San Lorenzo)
Diego Dabove (Tigre)
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