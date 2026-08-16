Eduardo Coudet: "Siento que los jugadores se tiran de cabeza por mí y por River"

"El partido pasado puse mi cabeza arriba de la mesa. Sé muy bien en el lugar donde estoy, sé las consecuencias y las asumí. Tengo muchos años en el fútbol. ¿Creés que yo la paso bien cuando no ganamos, que no sé lo que me juego? No lo tomé con ninguna liviandad. En mi conferencia pasada no hubo ninguna liviandad. Dejé horas y horas para que hoy River tenga a estos jugadores", terminó su respuesta.

Por otro lado, River deberá pasar página rápidamente ya que el próximo miércoles, desde las 21.30, afrontará el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe en el Campín de Bogotá. Atento la evolución de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ya que no tienen reemplazantes dentro de la lista de buena fe del certamen, el entrenador aseguró que "vamos a tener que armarnos con los que están" en la serie ante el conjunto colombiano, que se definirá el miércoles 26 de agosto en el Monumental.