Eduardo Coudet: "Siento que los jugadores se tiran de cabeza por mí y por River"

El entrenador valoró la entrega de sus dirigidos para romper la mala racha del inicio del segundo semestre después del triunfo 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Monumental.
Tras el triunfo necesitado ante Argentinos Juniors en el Monumental, para ponerle fin a las cinco derrotas del inicio del segundo semestre, Eduardo Coudet valoró la entrega de sus dirigidos para salir de esta crisis futbolística: "Siento que los jugadores se tiran de cabeza por mí y por River". Además, el entrenador prometió que "tenemos un equipazo y vamos a jugar bien al fútbol" ante la preocupación del hincha por el funcionamiento colectivo.
"Teníamos la necesidad de ganar, de cortar una racha y de hacerlo en casa con nuestra gente", destacó el Chacho luego de que el equipo sumase sus primeros puntos en el Torneo Clausura ante un Argentinos que venía con puntaje ideal tras haber ganado en las cuatro primeras jornadas.
Por otro lado, el técnico expresó sobre este difícil momento: "Entiendo que solo se puede hablar de tiempo de trabajo cuando ganás y cuando perdés en un club de esta magnitud suena a excusa. Sé que si no ganás hay que poner la cabeza, y yo la pongo. Lo dije en la última conferencia, soy agradecido con lo que me dan mis jugadores cada día y no tengo dudas de que vamos a estar cada vez mejor".
Y, en el tramo final de la conferencia, Coudet tuvo un fuerte cruce con Hernán Santarsiero, relator partidario del club, quien lo acusó de haberse tomado con "liviandad" la histórica racha negativa que tuvo el equipo de derrotas seguidas. "No te equivoques", lo interrumpió el técnico con el dedo señalador. Y continuó diciendo que "yo no apunto a nadie" ante la afirmación de que apunta al periodismo por parte del partidario.
"El partido pasado puse mi cabeza arriba de la mesa. Sé muy bien en el lugar donde estoy, sé las consecuencias y las asumí. Tengo muchos años en el fútbol. ¿Creés que yo la paso bien cuando no ganamos, que no sé lo que me juego? No lo tomé con ninguna liviandad. En mi conferencia pasada no hubo ninguna liviandad. Dejé horas y horas para que hoy River tenga a estos jugadores", terminó su respuesta.
Por otro lado, River deberá pasar página rápidamente ya que el próximo miércoles, desde las 21.30, afrontará el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe en el Campín de Bogotá. Atento la evolución de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ya que no tienen reemplazantes dentro de la lista de buena fe del certamen, el entrenador aseguró que "vamos a tener que armarnos con los que están" en la serie ante el conjunto colombiano, que se definirá el miércoles 26 de agosto en el Monumental.
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