Darío Benedetto: "Los clásicos se ganan como sea"

En el programa Un Día Perfecto de Radio Metro, el Pipa dijo que "los clásicos se tienen que ganar como sea y por suerte el domingo se pudo ganar. En partidos de ese calibre es lo más importante, más allá de si se juega bien o mal".

E insistió: "Son clásicos y se tienen que ganar. Qué muchos dijeron que mereció ganar River. Pueden decir lo que quieran, pero ganó Boca".

Con respecto a la actualidad de los eternos rivales, Benedetto añadió: "Es cierto que River viene haciendo muy bien las cosas, pero somos Boca y quedó demostrado. Tenemos que ir a ganar a todas las canchas y tienen que respetar nuestra camiseta".

Con respecto a su salida del campo antes del inicio de la parte complementaria, el atacante confió: "El día anterior en la concentración, empecé con un poquito de fiebre, no me sentía bien y llegué a vomitar. Cerca del partido me empecé a sentir mejor, pero cuando entré a la cancha, mientras fueron pasando los minutos me iba sintiendo un poco peor y en el entretiempo tuve que ir al baño a vomitar, estaba con 38,5 de fiebre y salí. Por suerte de la lesión muscular que arrastraba me sentí muy bien, cero molestias"

Finalmente se refirió a los objetivops de Boca para la presente temporada. "Nuestro objetivo es tratar de ganar la Copa Libertadoresa. Si te tenés que cruzar con River serán choques que se van a jugar con gran ansiedad, pero es algo muy lindo jugar un clásico y más en un cruce definitorio. Sólo tenemos que pensar en nosotros, en pasar cada fase de la Copa y en tratar de jugar otra final", concluyó.