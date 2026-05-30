Nicolás Otamendi habló tras firmar con River: "Es lo siguiente a un sueño"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Otamendi (@nicolasotamendii_30_)

Por último, el flamante refuerzo agradeció el cariño recibido desde su llegada al país y contó que vivir su primera jornada como jugador de River fue una experiencia muy especial. "Caminar por el pasillo del Monumental ya como jugador del club es algo fuerte. Estoy muy agradecido a los dirigentes y a la gente por el cariño que me brindaron desde que pisé Buenos Aires", expresó.

Tras la firma del contrato, Otamendi se acercó a los hinchas que lo esperaban en las inmediaciones del estadio, firmó autógrafos y se sacó fotos antes de iniciar una etapa que, según sus propias palabras, representa el cumplimiento de un sueño.