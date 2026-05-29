River sumó a otro campeón del mundo: firmó Nicolás Otamendi

Otamendi, de 38 años, llegará en condición de libre luego de cerrar un exitoso ciclo de seis temporadas en Benfica de Portugal, donde se convirtió en capitán, referente del vestuario y uno de los jugadores más importantes del plantel. Durante su paso por el fútbol portugués conquistó una liga, una Copa de la Liga y dos Supercopas.

El defensor vuelve después de 16 años

El defensor, surgido de las divisiones inferiores de Vélez, regresará así al fútbol argentino después de 16 años en el exterior. Hasta ahora, el club de Liniers había sido el único equipo del país en el que jugó de manera profesional. Allí obtuvo el Torneo Clausura 2009 antes de iniciar una extensa carrera internacional.

Su trayectoria incluyó pasos por Porto, Atlético Mineiro, Valencia y Manchester City, además de Benfica. A lo largo de esos años se consolidó como uno de los referentes de la Selección argentina y una pieza clave en el ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

Con su llegada, River sumará a su quinto campeón del mundo dentro del plantel junto a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña. La incorporación representa además un fuerte respaldo para el proyecto deportivo encabezado por Eduardo Coudet, que ya había incorporado en este mercado al juvenil Tobías Ramírez.

La emoción de Nicolás Otamendi

Tras la firma del contrato, Otamendi no ocultó su emoción por cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera. “Es lo siguiente a un sueño. La verdad que sí, estoy contentísimo de llegar al club del cual soy hincha”, expresó el defensor en declaraciones radiales.

“Hoy tengo la oportunidad de ser todavía más feliz, de vestir estos colores, que todavía no los vestí, de representar a una institución como lo es River”, agregó el central, quien en reiteradas oportunidades había manifestado públicamente su simpatía por el club de Núñez.

La llegada del defensor también se produce en un momento especial de su carrera. Semanas atrás, Otamendi aseguró que el Mundial 2026 será su última competencia con la Selección argentina antes de retirarse del combinado nacional.

Con la camiseta albiceleste, el marcador central construyó una de las etapas más exitosas de la historia reciente del seleccionado: ganó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Ahora, tras una extensa carrera en Europa y luego de conquistar todos los títulos posibles con la Selección, Otamendi tendrá finalmente la oportunidad de cumplir el sueño que persiguió durante años: jugar en River.