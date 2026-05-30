PSG y Arsenal definen la Champions League 2026 en Budapest: dónde ver, horario y formaciones

El PSG y Arsenal se enfrentan este sábado en Budapest por la gran final del torneo de clubes de Europea. El equipo francés busca el bicampeonato, mientras que los ingleses quieren conquistar la primera Orejona de su historia.
El PSG y el Arsenal disputarán este sábado la gran final de la Champions League 2026 en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. El encuentro enfrentará a dos equipos que llegan en un gran momento futbolístico y sueñan con cerrar la temporada levantando el trofeo más importante de Europa.
Los dirigidos por Luis Enrique llegan como los vigentes campeones de Europa tras haber conquistado la Orejona la temporada pasada con una histórica goleada por 5-0 al Inter en la final. Ahora, buscarán defender el título y conseguir un bicampeonato que los consolide entre los grandes del continente.
Del otro lado estará el conjunto de Mikel Arteta, que viene de coronarse en la Premier League y sueña con levantar por primera vez la Champions League, el único gran trofeo que todavía falta en las vitrinas del club londinense.
El PSG volvió a exhibir su poderío europeo durante toda la temporada. En su camino hacia la final dejó atrás a Mónaco, Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich, mostrando una gran capacidad ofensiva y una plantilla repleta de figuras.
La principal duda de Luis Enrique pasa por la presencia de Achraf Hakimi, quien se recupera de una lesión y será esperado hasta último momento para definir si integra el equipo titular.
Por su parte, Arsenal firmó una campaña brillante. Tras terminar primero en la fase de liga con puntaje perfecto, eliminó a Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa y Atlético de Madrid para regresar a una final de Champions después de dos décadas.
Además, los Gunners intentarán tomarse revancha de la definición perdida ante Barcelona en 2006 y conseguir así el primer título europeo de su historia.
El partido se jugará este sábado desde las 13:00 de Argentina en el Puskás Arena de Budapest.
Horarios por país:
La final de la Champions League será transmitida por ESPN y Fox Sports para Latinoamérica. Además, podrá verse de manera online a través de la plataforma de streaming Disney+.
PSG
Matvey Safonov; Achraf Hakimi o Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
DT: Luis Enrique.
Arsenal
David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.
DT: Mikel Arteta.
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