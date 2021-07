De Paul: "Hoy muchas familias se volvieron a abrazar"

Creció cuando se fue a Europa y hoy se consolidó como uno de los mejores del representativo nacional. Conduce pero no se hace a un lado a la hora de defender. Aporta adelante y también atrás. Y eso ocurrió hoy en el partido decisivo de la Copa América.

"Todavía no caigo, Esto es más de lo que soñamos. Ser campeón en el Maracaná contra Brasil supera todo tipo de expectativa. Soy muy feliz. Messi necesitaba de todos, y nosotros lo necesitábamos a él. Es el mejor de todos los tiempos y en este torneo lo demostró", dijo el jugador surgido en Racing.

Y agregó: "En este momento de incertidumbre para el país, le dimos una alegría a la gente. Hoy muchas familias se volvieron a abrazar. Todavía no me doy cuenta de o que logramos. No sé cuándo lo voy a hacer, pero ese día voy a llorar mucho".

Por su parte, Cristian Romero, otros de los jugadores que forman parte del recambio, señaló: "Desde el primer día que llegué a la Selección hicieron que me adapté de la mejor manera. Le agradezco a Leo (Messi), al Kun (Agüero), a Fideo (Di María) y a toda esa camada que nos recibió tan bien".

Y añadió: "No me lesiono casi nunca, tenía una bronca terrible. Cuando pasamos a la final dije que no me la perdía ni loco. Hablé con los médicos y por suerte pude llegar, pude jugar y aportarle al equipo".