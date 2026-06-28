Debut mundialista soñado para Lo Celso ante Jordania con un golazo de tiro libre

Tras no sumar minutos en Rusia 2018 y ser baja por lesión en Qatar 2022, Gio tiene su estreno en la máxima cita contra los jordanos y abrió el marcador con una obra de arte.
Giovani Lo Celso está teniendo el debut mundialista que tanto había esperado: con participación directa en el juego, gran influencia en el mediocampo y un golazo de tiro libre que abrió el partido ante el seleccionado asiático en el partido de cierre del Grupo J antes de los 16avos de final contra Cabo Verde.
El volante del Real Betis venía siendo una de las piezas más activas del equipo de Lionel Scaloni en el partido con Jordania, con presencia constante en el circuito de juego y participación ofensiva. Incluso desde el inicio ya había dado señales de su impacto: a los 6 minutos picó al vacío, quedó mano a mano y definió con clase ante el arquero, pero la acción fue anulada por un claro fuera de juego, en una jugada que anticipa su protagonismo.
El punto más alto de su actuación llegó con el gol de tiro libre: Lo Celso se hizo cargo de una pelota parada desde una posición ideal, asumió la responsabilidad en la ejecución y sacó un remate preciso a un ángulo que dejó parado al arquero rival.
En un contexto donde Argentina ya tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase, Lo Celso está aprovechando la oportunidad y sosteniendo una actuación muy sólida, en un partido que todavía se encuentra en curso y lo tiene como una de las grandes figuras del mediocampo argentino.
La historia del mediocampista en los Mundiales estuvo marcada por la frustración. En Rusia 2018 fue convocado por Jorge Sampaoli, pero no sumó minutos y se quedó en el banco durante todo el torneo. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, una lesión en el bíceps femoral lo marginó directamente de la lista definitiva, cuando era una pieza importante del ciclo de Lionel Scaloni.
Ese recorrido le da un valor especial a su aparición en este Mundial 2026, donde finalmente puede romper la maldición al sumar minutos y encima acompañado de un golazo clave en el encuentro.
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