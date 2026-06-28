Debut mundialista soñado para Lo Celso ante Jordania con un golazo de tiro libre

La historia del mediocampista en los Mundiales estuvo marcada por la frustración. En Rusia 2018 fue convocado por Jorge Sampaoli, pero no sumó minutos y se quedó en el banco durante todo el torneo. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, una lesión en el bíceps femoral lo marginó directamente de la lista definitiva, cuando era una pieza importante del ciclo de Lionel Scaloni.

Ese recorrido le da un valor especial a su aparición en este Mundial 2026, donde finalmente puede romper la maldición al sumar minutos y encima acompañado de un golazo clave en el encuentro.

El golazo de Lo Celso a Jordania