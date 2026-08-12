Gustavo Quinteros tras el papelón del Rojo: "Me da vergüenza y pido disculpas"

El entrenador remarcó que "no tuvimos carácter" en la goleada sufrida con Atlético Tucumán por Copa Argentina y aseguró que seguirá en el cargo que tiene en el club de Avellaneda.
Independiente vivió una noche para el olvido contra Atlético Tucumán: cayó 4 a 0 en el Marcelo Bielsa y fue eliminado en octavos de final en la Copa Argentina. Tras el encuentro, Gustavo Quinteros dio la cara y expresó: "Me da vergüenza y pido disculpas".
"La verdad que fue una derrota muy dura. Que nos hace mucho daño. Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente, era algo que no se nos pasaba por la cabeza", inició el entrenador en la sala de prensa del Marcelo Bielsa.
"Siento mucha tristeza. Perdimos todos los duelos defensivos. El rival nos gambeteó fácil. No tuvimos el carácter, personalidad para jugar un partido así", destacó Quinteros, quien tenía mucha expectativa en competir hasta el final en el certamen federal.
"Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos. Por eso digo que yo me hago responsable de lo que me corresponde, pero necesitamos la ayuda de todos para volver al lugar que Independiente merece", siguió Quinteros, que se reunirá este jueves con la dirigencia ante sus críticas por la falta de refuerzos en el mercado de pases.
Al momento de hablar de su continuidad, Quinteros fue tajante: "Yo, al menos como entrenador, siempre cumplo con mis contratos. Ni se me pasa por la cabeza irme. Salga último o primero nunca pienso en irme antes. Al contrario, me da energía para dar vuelta esto".
"Confío en el trabajo que hacemos y que nos dio alegría hace poco tiempo, pero por una cosa u otra todavía en Independiente no salió. Esperemos que podamos darle a Independiente lo que merece", agregó el DT.
"La verdad que fue una derrota muy dura. Que nos hace mucho daño. Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir mucha disculpas a la gente, era algo que no se nos pasaba por la cabeza. Tuvimos un partido donde fallamos un penal que podía haber cambiado todo. Nos meten un gol y nos derrumbamos. Dimos muchos espacios, perdimos todas las pelotas fáciles para que ellos puedan llegar al gol. Siento mucha tristeza. Perdimos todos los duelos defensivos. El rival nos gambeteó fácil. No tuvimos el carácter, personalidad para jugar un partido así".
"Yo, al menos como entrenador, siempre cumplo con mis contratos. Ni se me pasa por la cabeza irme. Salga último o primero nunca pienso en irme antes. Al contrario, me da energía para dar vuelta esto".
"En el fútbol argentino, si tenes 3 o 4 partidos que ganas podes salir campeón. Nosotros cuando llegamos, el 90% del plantel sigue todavía. Cuando llegamos hacia 11 partidos que no ganábamos y a nosotros nos costó 4 partidos más arrancar. Se fueron 15 jugadores y las cuentas son claras. Es difícil. Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos. Por eso digo que yo me hago responsable de lo que me corresponde, pero necesitamos la ayuda de todos para volver al lugar que Independiente merece".
"Ahora es probable que Arrayago siga jugando porque Fedorco salió con una molestia. Kevin (Lomónaco) salió con un dolor en el hombro que no lo dejaba jugar normalmente. Arrayago tiene 17 años y Closter también, con eso contesto muchas cosas. Estos chicos necesitan una preparación y una forma para terminar de formarse en la que el club necesita llegar para que ellos puedan competir al alto nivel, agarrar confianza y seguir evolucionando como profesionales".
"El semestre pasado tuvimos partidos regulares, malos, buenos y terminamos 5tos. El plantel es el mismo y necesitamos jugadores con ciertas características que no llegaron como acordamos con la dirigencia. Va a seguir pasando lo mismo, que tengamos partidos buenos como con Estudiantes y otros como hoy".
"Quedamos afuera, pero en el campeonato estamos haciendo una campaña parecida a la anterior. Es lo que pasó el semestre pasado. No pudimos reforzar en las posiciones que el equipo necesitaba reforzar. Confío en el trabajo que hacemos y que nos dio alegría hace poco tiempo, pero por una cosa u otra todavía en Independiente no salió. Esperemos que podamos darle a Independiente lo que merece".
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