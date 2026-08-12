Los seis marginados de River que todavía no resolvieron su futuro

Siete futbolistas ya encontraron destino, mientras Pezzella, Bustos, Viña, Galarza Fonda, Galoppo y Kendry Páez continúan apartados del plantel profesional.
La situación de los jugadores marginados de River comienza a definirse después de varias semanas de incertidumbre. Según explicó el presidente Stefano Di Carlo, de los 12 futbolistas que habían sido separados originalmente, cuatro continúan en esa condición, aunque el número asciende a seis si se incluyen a Matías Viña y Kendry Páez, quienes fueron cedidos por Flamengo y Chelsea respectivamente. En Núñez trabajan para encontrarles una salida y cerrar definitivamente el conflicto.
Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Viña, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo y Kendry Páez todavía no resolvieron su futuro. Pezzella, uno de los referentes del grupo, tuvo un interés desde Emiratos Árabes Unidos que no avanzó y también fue ofrecido a Gimnasia, aunque el salario hizo imposible la operación. Bustos, por su parte, cuenta con propuestas que River consideró insuficientes y mantiene conversaciones con Rosario Central.
En el caso de Viña, River debe conseguirle un nuevo destino para poder interrumpir su préstamo con Flamengo, vigente hasta diciembre y con una obligación de compra de 4,5 millones de dólares si alcanza el 50% de los partidos. Getafe consultó por él, pero finalmente incorporó a Johan Mojica, mientras que Olympiacos aparece como otra alternativa. Kendry Páez atraviesa una situación similar: el club busca una institución que lo reciba a préstamo para que Chelsea pueda reubicarlo, aunque la posibilidad del fútbol belga perdió fuerza.
Galarza Fonda es quien cuenta con mayor interés del mercado europeo después de su participación en el Mundial. Su representante aseguró que existen propuestas desde Italia y en River esperan que alguna de ellas se transforme en una oferta formal durante los próximos días. Galoppo, en cambio, tiene un panorama más complejo: el club pretende venderlo luego de ejecutar su opción de compra, pero no parece sencillo. Hubo una propuesta de la MLS que alcanzó un acuerdo entre instituciones, aunque el mediocampista prefirió esperar otra posibilidad, con Europa, Rosario Central e Independiente entre las alternativas.
Mientras tanto, siete futbolistas ya dejaron River: Santiago Lencina fue cedido al Burgos de España por un año, con opción de compra y una cláusula de recompra para el Millonario; Ian Subiabre pasó a Tigre bajo un préstamo similar; y Alex Woiski rescindió su contrato el 29 de julio. Maxi Salas se incorporó a Independiente Rivadavia por una temporada, sin cargo y con una opción de compra de cuatro millones de dólares por la mitad de su pase.
Los otros movimientos fueron los de Paulo Díaz, Maxi Meza y Kevin Castaño. El defensor chileno rescindió su vínculo y se convirtió en jugador libre del Atlanta United, mientras que Meza terminó anticipadamente su contrato y regresó a Independiente. Castaño, en tanto, será transferido a Atlético Mineiro por cinco millones de dólares por el 50 por ciento de su ficha, mediante un préstamo de un año con obligación de compra sujeta al cumplimiento de objetivos. Así, River busca completar el reordenamiento de un plantel que tuvo 12 jugadores apartados y que ahora transita la última etapa de sus salidas.
comentar