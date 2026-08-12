Los seis marginados de River que todavía no resolvieron su futuro

Los marginados de River se entrenaron diferenciados durante toda la pretemporada e inicio del semestre.

Mientras tanto, siete futbolistas ya dejaron River: Santiago Lencina fue cedido al Burgos de España por un año, con opción de compra y una cláusula de recompra para el Millonario; Ian Subiabre pasó a Tigre bajo un préstamo similar; y Alex Woiski rescindió su contrato el 29 de julio. Maxi Salas se incorporó a Independiente Rivadavia por una temporada, sin cargo y con una opción de compra de cuatro millones de dólares por la mitad de su pase.

Los otros movimientos fueron los de Paulo Díaz, Maxi Meza y Kevin Castaño. El defensor chileno rescindió su vínculo y se convirtió en jugador libre del Atlanta United, mientras que Meza terminó anticipadamente su contrato y regresó a Independiente. Castaño, en tanto, será transferido a Atlético Mineiro por cinco millones de dólares por el 50 por ciento de su ficha, mediante un préstamo de un año con obligación de compra sujeta al cumplimiento de objetivos. Así, River busca completar el reordenamiento de un plantel que tuvo 12 jugadores apartados y que ahora transita la última etapa de sus salidas.