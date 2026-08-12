Independiente sufrió una paliza con Atlético Tucumán y quedó afuera de la Copa Argentina

El Rojo vivió un partido para el olvido con el Decano en el Marcelo Bielsa: fue derrotado por 4 a 0, erró un penal y se despidió en octavos de final del certamen federal.
Papelón: Independiente sufrió una paliza con Atlético Tucumán, cayó 4 a 0 en el Marcelo Bielsa de Rosario y quedó afuera de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Julio César Falcioni abrió el partido después de que Santiago Montiel fallara un penal y luego aprovechó el desconcierto del Rojo para construir una victoria contundente. Nicolás Laméndola por duplicado, Brondo y Franco Nicola fueron los autores de los goles del equipo tucumano.
Independiente había comenzado con mayor iniciativa y tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja a los 28 minutos. En el debut del VAR en el certamen, Facundo Tello revisó una mano de Ferreira dentro del área y sancionó penal para el equipo de Avellaneda. Montiel tomó la responsabilidad, pero su remate pegó en el palo e inmediatamente Laméndola recorrió varios metros con la pelota y sacó un remate al primer palo para establecer el 1-0.
El gol golpeó al equipo de Gustavo Quinteros, que perdió claridad, comenzó a sufrir los ataques del Decano y nunca logró recuperar el control del partido. El segundo tiempo terminó de sentenciar la historia porque Atlético Tucumán marcó tres goles y desarmó por completo a un Independiente sin ideas ni reacción dentro y fuera del campo de juego.
Brondo amplió la ventaja tras una buena acción colectiva y, poco después, Franco Nicola aprovechó una asistencia de Laméndola para definir cruzado y poner el 3-0 en el marcador. El golpe definitivo llegó nuevamente por intermedio de Laméndola, quien recibió en el vértice del área, enganchó hacia adentro y clavó la pelota en el ángulo para firmar un verdadero golazo.
Independiente no encontró respuestas y quedó eliminado de la Copa Argentina con una goleada que reflejó su floja actuación, sumó su tercera derrota consecutiva entre todas las competencias, y tendrá la oportunidad de mejorar la imagen el próximo lunes cuando visite a Lanús en la Fortaleza y con público visitante. Atlético Tucumán controló el tramo final y aseguró su lugar en los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Independiente Rivadavia y Aldosivi.
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