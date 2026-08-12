Independiente sufrió una paliza con Atlético Tucumán y quedó afuera de la Copa Argentina

Independiente había comenzado con mayor iniciativa y tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja a los 28 minutos. En el debut del VAR en el certamen, Facundo Tello revisó una mano de Ferreira dentro del área y sancionó penal para el equipo de Avellaneda. Montiel tomó la responsabilidad, pero su remate pegó en el palo e inmediatamente Laméndola recorrió varios metros con la pelota y sacó un remate al primer palo para establecer el 1-0.