Tigre perdió con Montevideo City Torque y estará obligado a ganar en Uruguay

El Matador cayó 1 a 0 con el club uruguayo en Victoria por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó obligado a imponerse como visitante para seguir en carrera.
Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en Victoria por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Diego Dabove dominó buena parte del encuentro y tuvo la iniciativa desde el comienzo, pero no logró transformar esa superioridad territorial en situaciones claras. Franco Pizzichillo marcó el único gol del partido a los 8' del segundo tiempo y dejó al conjunto argentino obligado a ganar en Uruguay para seguir en el certamen.
El primer tiempo tuvo pocas ocasiones de peligro y mucha disputa en el mediocampo, con Tigre encontrando espacios para manejar la pelota, aunque recién a los 29 minutos generó su primera chance concreta, cuando Joaquín Laso remató dentro del área y el arquero uruguayo controló sin problemas. En el cierre, Montevideo City Torque respondió con una oportunidad muy clara: Salomón Rodríguez ganó de cabeza tras un córner, pero Felipe Zenobio protagonizó una gran atajada para mantener el cero.
El conjunto uruguayo golpeó apenas iniciado el complemento de la mano de Pizzichillo que recibió de Busquets dentro del área y definió de primera contra el palo derecho del arquero para poner el 1-0 que sería definitivo. A partir de allí, Tigre adelantó sus líneas en busca del empate y dejó espacios que Torque estuvo cerca de aprovechar.
Tigre terminó el encuentro instalado en campo rival y presionó hasta el final en busca de un empate que nunca llegó. Los cambios le dieron mayor peso ofensivo al equipo y el debutante Mauro Méndez tuvo una chance inmejorable a seis del final cuando conectó un cabezazo que pasó muy cerca del palo. El Matador deberá ahora ganar en la revancha en Uruguay, el próximo miércoles a las 21.30, para dar vuelta la serie y meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
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