Tigre perdió con Montevideo City Torque y estará obligado a ganar en Uruguay

Tigre terminó el encuentro instalado en campo rival y presionó hasta el final en busca de un empate que nunca llegó. Los cambios le dieron mayor peso ofensivo al equipo y el debutante Mauro Méndez tuvo una chance inmejorable a seis del final cuando conectó un cabezazo que pasó muy cerca del palo. El Matador deberá ahora ganar en la revancha en Uruguay, el próximo miércoles a las 21.30, para dar vuelta la serie y meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.