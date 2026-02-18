Debuta el primer argentino en la Libertadores 2026: Argentinos Juniors visita a Barcelona SC

Este miércoles, en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, el Bicho inicia su exigente camino rumbo a la fase de grupos en la ida de la Fase 2. La serie no solo pone en juego el pase a la siguiente ronda, sino también la posibilidad de asegurar competencia internacional en 2026, ya que quien avance quedará a un paso de los grupos y, como mínimo, garantizará un lugar en la Sudamericana.

Cómo llega Argentinos Juniors

El equipo de Nicolás Diez arriba a Ecuador con mayor ritmo competitivo que su rival. Con varias fechas disputadas en la Liga Profesional, el Bicho muestra un funcionamiento más aceitado y llega fortalecido tras el triunfo ante River, resultado que renovó la confianza luego de un inicio irregular.

La eliminación ante Midland por Copa Argentina había encendido alarmas en La Paternal, pero la reacción en el torneo local devolvió ilusión. En Guayaquil, la premisa será conseguir un resultado favorable para definir la serie en el Diego Armando Maradona, donde Argentinos suele potenciar su rendimiento.

festejo-argentinos-juniors_1440x810 Argentinos Juniors será el único representante argentino en la segunda fase de la Copa Libertadores y enfrentará a Barcelona de Ecuador en una serie a ida y vuelta.

Cómo llega Barcelona SC

Del lado ecuatoriano, el conjunto dirigido por César Farías afronta su primer compromiso oficial del año, condicionado por la falta de competencia en la LigaPro, que todavía no comenzó. Para suplir esa carencia, Barcelona disputó amistosos de exigencia, incluido uno ante el Inter Miami de Lionel Andrés Messi.

Con Darío Benedetto como incorporación estelar y la obligación de hacerse fuerte en casa, el Ídolo apuesta a imponer condiciones en Guayaquil en medio de un contexto institucional complejo.

Posibles formaciones

Barcelona SC: José David Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Luca Sosa, Jonathan Perlaza; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Jandry Gómez; Joao Rojas, Tomás Martínez y Darío Benedetto.

DT: César Farías.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Leandro Lozano; Federico Fattori, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Alan Lescano, Emiliano Viveros y Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez