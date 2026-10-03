Defensa y Justicia-San Lorenzo, el plato fuerte del sábado en el Torneo Clausura

Se enfrentarán en Florencio Varela, en la continuidad de la 11º fecha del campeonato. Hoy también jugarán Atlético Tucumán-Barracas Central y Newell's-Lanús.
La fecha 11 del Torneo Clausura tendrá tres partidos este sábado, con equipos que necesitan sumar para seguir en carrera por un lugar en los playoffs. El duelo entre Defensa y Justicia y San Lorenzo aparece como uno de los principales atractivos, en una jornada donde también se enfrentarán Atlético Tucumán-Barracas Central y Newell's-Lanús.
Defensa y Justicia, cuarto en la Zona A con 18 puntos, recibirá este sábado a San Lorenzo, desde las 14.45 en el estadio Tito Tomaghello. El Halcón sumó diez de los últimos 15 puntos y viene de empatar 1-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. El equipo de Julio Vaccari busca mantenerse en los puestos de clasificación y quedar a cuatro unidades del líder Instituto.
San Lorenzo, en cambio, llega con la necesidad de recuperarse. El Ciclón tiene 11 puntos y todavía no pudo ganar desde el regreso de Rubén Darío Insua: empató 1-1 con Independiente y perdió 2-0 ante Boca. Actualmente, está décimo en la Zona A, a cinco puntos de los puestos de playoffs.
El encuentro será arbitrado por Luis Lobo Medina, con Eric Grunmann y Maximiliano Castelli como asistentes. Silvio Trucco estará en el VAR y Joaquín Gil será el AVAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; David Barbona, Santiago Sosa, Julián López; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio César Vaccari.
San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Alejo Córdoba; Nicolás Tripichio, Mauricio Cardillo, Facundo Farías, Mathías De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insua.
Atlético Tucumán recibirá a Barracas Central este sábado desde las 17 en el estadio Monumental José Fierro, por la Zona B. El Decano suma 13 puntos y buscará cortar una racha de dos derrotas consecutivas en el torneo. En su última presentación perdió 1-0 ante Aldosivi y quedó más lejos de los primeros puestos.
Barracas Central, por su parte, tiene 12 unidades y también llega después de una derrota: cayó 1-0 ante Independiente Rivadavia. El conjunto dirigido por Damián Ayude acumula tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas, por lo que necesita sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación.
El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR. El partido será televisado por ESPN Premium.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Newell's recibirá a Lanús este sábado desde las 17 en el estadio Marcelo Bielsa, en un duelo entre dos equipos que tienen 16 puntos y buscan consolidarse en la zona de clasificación a los playoffs. La Lepra llega después de vencer 1-0 a Platense como visitante y acumula seis partidos sin perder en el campeonato.
Lanús, por su parte, atraviesa una racha de tres triunfos consecutivos. El Granate viene de derrotar 2-1 a Estudiantes, mientras que anteriormente había superado 3-0 a Deportivo Riestra y 1-0 a Defensa y Justicia. Con 16 unidades, se encuentra apenas por encima de Newell's en la Zona A.
El encuentro tendrá como árbitro a Darío Herrera, mientras que Fernando Espinoza estará en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Gonzalo Lobos, Lucas Besozzi o Marcelino Moreno; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
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