Defensa y Justicia-San Lorenzo, el plato fuerte del sábado en el Torneo Clausura

Posibles formaciones:

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; David Barbona, Santiago Sosa, Julián López; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio César Vaccari.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Alejo Córdoba; Nicolás Tripichio, Mauricio Cardillo, Facundo Farías, Mathías De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insua.

Atlético Tucumán vs. Barracas Central

Atlético Tucumán recibirá a Barracas Central este sábado desde las 17 en el estadio Monumental José Fierro, por la Zona B. El Decano suma 13 puntos y buscará cortar una racha de dos derrotas consecutivas en el torneo. En su última presentación perdió 1-0 ante Aldosivi y quedó más lejos de los primeros puestos.

Atlético Tucumán recibe a Barracas Central por la Zona B, con ambos equipos en busca de un triunfo para acercarse a los puestos de clasificación.

Barracas Central, por su parte, tiene 12 unidades y también llega después de una derrota: cayó 1-0 ante Independiente Rivadavia. El conjunto dirigido por Damián Ayude acumula tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas, por lo que necesita sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación.

El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR. El partido será televisado por ESPN Premium.

Posibles formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Newell's vs. Lanús

Newell's recibirá a Lanús este sábado desde las 17 en el estadio Marcelo Bielsa, en un duelo entre dos equipos que tienen 16 puntos y buscan consolidarse en la zona de clasificación a los playoffs. La Lepra llega después de vencer 1-0 a Platense como visitante y acumula seis partidos sin perder en el campeonato.

Newell's y Lanús se miden en Rosario por la Zona A, en un partido entre dos equipos que tienen 16 puntos.

Lanús, por su parte, atraviesa una racha de tres triunfos consecutivos. El Granate viene de derrotar 2-1 a Estudiantes, mientras que anteriormente había superado 3-0 a Deportivo Riestra y 1-0 a Defensa y Justicia. Con 16 unidades, se encuentra apenas por encima de Newell's en la Zona A.

El encuentro tendrá como árbitro a Darío Herrera, mientras que Fernando Espinoza estará en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.

Posibles formaciones:

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Gonzalo Lobos, Lucas Besozzi o Marcelino Moreno; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.