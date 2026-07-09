Deschamps celebró otra semifinal mundialista y trajo tranquilidad con Mbappé

El entrenador del combinado galo destacó la mentalidad de su equipo frente a Marruecos para no bajar los brazos y habló sobre el estado físico de Kylian Mbappé.
Didier Deschamps se mostró conforme tras la victoria 2-0 de Francia sobre Marruecos, un resultado que le permitió a los Bleus meterse por tercera Copa del Mundo consecutiva entre los cuatro mejores. El entrenador destacó la importancia del logro y remarcó que, aunque el presente de su selección pueda hacerlo parecer algo habitual, alcanzar esa instancia exige un gran esfuerzo.
En ese sentido, el técnico sostuvo que "tres semifinales consecutivas ya es un gran resultado. Aunque parezca lógico y natural, hay que conseguirlo", y agregó que cuenta con "jugadores extraordinarios", fundamentales para sostener el nivel competitivo del equipo.
Deschamps también reconoció que el desarrollo del encuentro fue más complicado de lo esperado. Según explicó, "hoy fue complicado" por el penal desperdiciado y las ocasiones desaprovechadas, aunque destacó la capacidad de reacción de sus dirigidos para sacar adelante el partido.
Con la clasificación asegurada, el técnico ya puso el foco en lo que viene. "Estamos donde queríamos estar y ahora vamos a recuperarnos bien para preparar la semifinal", afirmó a la espera de conocer su rival en la próxima instancia: saldrá del ganador del cruce entre España y Bélgica.
Uno de los momentos decisivos del partido fue el penal que Kylian Mbappé falló cuando el marcador todavía estaba igualado. Sin embargo, el delantero se recuperó minutos después y marcó el gol que abrió el camino de la victoria francesa.
Para Deschamps, la reacción de su máxima figura nunca estuvo en duda. "Cuando es Kylian no hay problema, nunca duda", afirmó el entrenador, quien destacó que el atacante "reaccionó muy bien y terminó marcando", una muestra de su fortaleza mental.
El DT también explicó por qué decidió reemplazar a Mbappé durante el segundo tiempo. Según reveló, el delantero "tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor", aunque no mostró preocupación de cara a la semifinal. Además, informó que Manu Koné sufrió un golpe en la rodilla y terminó el encuentro con calambres, pero se mostró optimista respecto a la recuperación de ambos futbolistas para el próximo compromiso.
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