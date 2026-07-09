Deschamps celebró otra semifinal mundialista y trajo tranquilidad con Mbappé

Nadie respeta a Deschamps porque no va a la moda estilística. La realidad, sin embargo, son sus resultados. Uno de los mejores técnicos del mundo aprovechando uno de los mejores equipos del mundo. Eso, y solo eso, es Deschamps. Es resto es relato. pic.twitter.com/gI44rHsYtW — Javi Roldán (@JaviHipo) July 9, 2026

Qué dijo Deschamps sobre Mbappé

Uno de los momentos decisivos del partido fue el penal que Kylian Mbappé falló cuando el marcador todavía estaba igualado. Sin embargo, el delantero se recuperó minutos después y marcó el gol que abrió el camino de la victoria francesa.

Para Deschamps, la reacción de su máxima figura nunca estuvo en duda. "Cuando es Kylian no hay problema, nunca duda", afirmó el entrenador, quien destacó que el atacante "reaccionó muy bien y terminó marcando", una muestra de su fortaleza mental.

El DT también explicó por qué decidió reemplazar a Mbappé durante el segundo tiempo. Según reveló, el delantero "tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor", aunque no mostró preocupación de cara a la semifinal. Además, informó que Manu Koné sufrió un golpe en la rodilla y terminó el encuentro con calambres, pero se mostró optimista respecto a la recuperación de ambos futbolistas para el próximo compromiso.