El historial de la Selección Argentina en los cuartos de final de los Mundiales

La definición por penales entre Argentina y Alemania en el Mundial 2006

Há exatos 20 anos:A disputa de pênaltis entre Argentina e Alemanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006. pic.twitter.com/7DKMu5KjQV — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) July 3, 2026

La revancha y clasificación llegó en Brasil 2014, cuando Gonzalo Higuaín marcó el único gol frente a Bélgica para devolver a Argentina a una semifinal después de 24 años.

El gol de Higuaín para vencer a Bélgica en el Mundial 2014

Gol de Gonzalo Higuain a Belgica • Cuartos de finalpic.twitter.com/5lGa5JQpZm https://t.co/zaGjbTubWp — Expe (@Expefutbol) May 29, 2025

Y, el antecedente más reciente, corresponde a Qatar 2022, en uno de los encuentros más memorables de la era de Lionel Scaloni. Argentina ganaba 2-0 frente a Países Bajos con tantos de Molina y Messi, pero el rival igualó sobre el cierre gracias al doblete de Wout Weghorst. En la definición desde los doce pasos apareció el Dibu Martínez con dos atajadas decisivas y Lautaro Martínez convirtió el penal que selló el pase a semifinales, un paso clave en el camino hacia la tercera estrella.