El historial de la Selección Argentina en los cuartos de final de los Mundiales

La Albiceleste afrontará una instancia con antecedentes equilibrados: disputó ocho partidos, logró cuatro clasificaciones a semifinales y sufrió cuatro eliminaciones.
La Selección Argentina volverá a disputar los cuartos de final de un Mundial cuando enfrente a Suiza el próximo sábado desde las 22 en Kansas City. Será la novena vez que juegue por esta instancia y lo hará con un historial detrás completamente equilibrado: cuatro clasificaciones a semifinales y cuatro eliminaciones. Desde su primera vez en 1966 hasta la épica victoria por penales frente a Países Bajos en Qatar 2022, la Albiceleste tuvo grandes choques.
Su primera experiencia en esta ronda fue en Inglaterra 1966, con una derrota por 1-0 frente al seleccionado anfitrión en Wembley gracias a un gol de Geoff Hurst. Veinte años más tarde llegó la revancha en México 1986, cuando el equipo liderado por Diego Maradona venció 2-1 con el inolvidable doblete del 10, que incluyó el histórico Gol del Siglo, camino al título mundial.
En Italia 1990, Argentina empató sin goles con Yugoslavia y avanzó a las semifinales tras imponerse 3-2 en la definición por penales, con Sergio Goycochea como gran figura. Ocho años después, en Francia 1998, sufrió una de las eliminaciones más dolorosas al caer 2-1 frente a Países Bajos por el recordado gol de Dennis Bergkamp a un minuto del final.
La historia cruzó a la Albiceleste con Alemania en dos Mundiales consecutivos en esta instancia. En 2006 igualó 1-1 y quedó eliminada por penales tras los fallos de Roberto Ayala y Esteban Cambiasso. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, el conjunto europeo fue ampliamente superior y se impuso por un contundente 4-0 ante los dirigidos por Diego Armando Maradona.
La revancha y clasificación llegó en Brasil 2014, cuando Gonzalo Higuaín marcó el único gol frente a Bélgica para devolver a Argentina a una semifinal después de 24 años.
Y, el antecedente más reciente, corresponde a Qatar 2022, en uno de los encuentros más memorables de la era de Lionel Scaloni. Argentina ganaba 2-0 frente a Países Bajos con tantos de Molina y Messi, pero el rival igualó sobre el cierre gracias al doblete de Wout Weghorst. En la definición desde los doce pasos apareció el Dibu Martínez con dos atajadas decisivas y Lautaro Martínez convirtió el penal que selló el pase a semifinales, un paso clave en el camino hacia la tercera estrella.
comentar