El entrenador de Francia: "Siempre son difíciles los sudamericanos"

Didier Deschamps reveló que "les pedí a los jugadores más corpulentos del equipo fueran a proteger a Kylian (Mbappé)" frente a la dureza del equipo guaraní en Filadelfia.
Francia derrotó 1 a 0 a Paraguay en Filadelfia y clasificó a los cuartos de final del Mundial, instancia en la que enfrentarán a Marruecos. Kylian Mbappé marcó el gol del triunfo a través de un penal a los 70 minutos de juego. Tras el duro encuentro, Didier Deschamps, entrenador del combinado galo, se refirió al duelo mundialista.
“Les pedí a los jugadores más corpulentos del equipo que fueran a proteger a Kylian (Mbappé), porque no quiero perder a mis jugadores para lo que resta de la competencia. Recordé el partido contra Uruguay de 2018, en el que tuve que sacarlo porque literalmente lo iban a destrozar”, confesó el entrenador de Francia.
Y, más allá de que para muchos fue sorpresa que Paraguay aguante el 0-0 durante unos 70 minutos, Deschamps contó que en la previa intuían que el encuentro iba a presentar dificultades para sus dirigidos: “Sabíamos que jugar contra equipos sudamericanos siempre es difícil”.
Por último, el técnico destacó la perseverancia de sus dirigidos: "Tengo un grupo unido con un excelente estado de ánimo. Hemos estado en dificultades, como muchos otros equipos también. Pero hemos hecho lo que era necesario para sacar el partido adelante".
"No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere, aunque los insultos de algunos de enfrente me los habría ahorrado, en algunos momentos sobre todo"
"Podríamos haber hecho más, pero no hay que quitarle mérito a Paraguay. Eliminó a Alemania, que también tiene un potencial ofensivo importante. Se clasificó, y mientras esté cero a cero, piensan que es normal que puedan dar el paso y estar en cuartos, así que fue un partido de meterse en el barro, por usar otra palabra".
"Ganar así también es bueno porque no todos los jugadores que están aquí tienen experiencia en un Mundial".
"Marruecos, por todo lo que ha hecho y por lo que he visto hoy, confirma que es un muy, muy buen equipo. Uno no llega a los cuartos de final de un Mundial por casualidad".
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