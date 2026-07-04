El entrenador de Francia: "Siempre son difíciles los sudamericanos"

MÁS FRASES DE DESCHAMPS TRAS EL TRIUNFO DE FRANCIA

"No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere, aunque los insultos de algunos de enfrente me los habría ahorrado, en algunos momentos sobre todo"

"Podríamos haber hecho más, pero no hay que quitarle mérito a Paraguay. Eliminó a Alemania, que también tiene un potencial ofensivo importante. Se clasificó, y mientras esté cero a cero, piensan que es normal que puedan dar el paso y estar en cuartos, así que fue un partido de meterse en el barro, por usar otra palabra".

"Ganar así también es bueno porque no todos los jugadores que están aquí tienen experiencia en un Mundial".

"Marruecos, por todo lo que ha hecho y por lo que he visto hoy, confirma que es un muy, muy buen equipo. Uno no llega a los cuartos de final de un Mundial por casualidad".