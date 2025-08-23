Di María soñó en el clásico: golazo y triunfo de Rosario Central ante Newell's

La definición de “Fideo” llegó a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando el partido parecía encaminarse a un empate sin goles. Tras una falta a más de 30 metros del arco de Juan Espínola, el ídolo canalla tomó la pelota y ejecutó un disparo magistral que superó la estirada del arquero leproso.

Con este resultado, Rosario Central logró su quinto triunfo consecutivo en el clásico, algo inédito en la historia, y le regaló a Di María la alegría de ganar por primera vez el partido que paraliza a Rosario.

Desarrollo del partido

El encuentro, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, arrancó con mucha fricción y varias amonestaciones tempranas. Central buscó generar juego con Di María e Ignacio Malcorra, mientras que Newell’s apostó a la conducción de Ever Banega y Gonzalo Maroni.

En la primera mitad hubo pocas situaciones claras. En el complemento, el partido se abrió: Alejo Véliz exigió a Espínola con un cabezazo peligroso y Carlos “Cocoliso” González desperdició una ocasión clara para Newell’s Old Boys al rematar por encima del travesaño en un mano a mano.

El ingreso de Darío Benedetto, que debutó con la camiseta leprosa, buscó darle aire al ataque visitante, pero el panorama se complicó aún más tras la expulsión de Luciano Lollo a los 39 minutos.

El sueño de Di María

El gol de tiro libre no solo significó el triunfo de Central, sino también un hito personal para Di María. Campeón del mundo con la Selección y referente histórico del fútbol argentino, el rosarino vivió una tarde soñada: ganar su primer clásico en su regreso al club de sus amores y hacerlo con una definición exquisita.

El Gigante de Arroyito explotó en un festejo inolvidable que reafirma la hegemonía auriazul en los últimos cruces. Central no solo sumó tres puntos clave en el torneo, sino que extendió su dominio en el clásico más pasional del país.

Síntesis del Partido:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta; Martín Fernández, Ever Banega, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González y Ángelo Martino. DT: Cristian Fabbiani.

Gol en el segundo tiempo: 36m Ángel Di María (RC).

Cambios en el segundo tiempo: 22’ST David Sotelo por Gonzalo Maroni (N); 34m Agustín Módica por Enzo Copetti (RC); 40’ST Darío Benedetto por Fabían Noguera (N); 44’ST Gaspar Duarte por Ángel Di María (RC); 45’ST Facundo Mallo por Jaminton Campaz (RC); 45’ST Saúl Salcedo por Martín Fernández (N) y Juan Manuel García por Alejo Montero (N).

Incidencia en el segundo tiempo: 39m Luciano Lollo (N).

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Darío Herrera