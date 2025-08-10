Ángel Di María y el complicado inicio con Rosario Central: "El fútbol argentino es así"

"Nos está costando convertir. Hicimos un buen partido. El fútbol argentino es así, es trabado. Más cuando venís de visitante, pero creo que nos llevamos un punto importante, para seguir manteniendo la clasificación ahí arriba. Es bueno", explicó Di María en diálogo con TNT Sports. El Canalla, que fue protagonista en el Torneo Apertura, tiene seis puntos en el inicio del Clausura.

"Nos falta seguir conociéndonos. Es normal que nos vaya costando un poco, pero creo que estamos haciendo las cosas bien. Seguimos sumando, que es importante. Nos da confianza para seguir trabajando. Hay que seguir por este camino", lanzó el campeón del mundo con la Selección Argentina.

Embed "NADIE TE REGALA NADA. LO IMPORTANTE ES SUMAR"



La palabra de Ángel Di María tras el empate sin goles entre Atlético Tucumán y Rosario Central por la fecha 4 del Torneo Clausura#LPFxTNTSports pic.twitter.com/w0fvir3Qzf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 10, 2025

En ese sentido, remarcó la dificultad del fútbol argentino: "Lo veía antes por tele y ahora estoy acá, lo veo vivo. Como nos cuesta a nosotros, a ellos. A todos los equipos del fútbol argentino les cuesta. La fecha anterior hubo ocho empates. Es normal, nadie regala nada. Lo importante es sumar y es lo que hicimos".

El Canalla lleva seis puntos y marcha sexto en la Zona B del Clausura: está a dos unidades de San Lorenzo y River, los líderes. "Hoy queríamos sumar de a tres. Tenemos dos partidos de local para sumar también. Sumamos un punto, es importante. Tenemos dos de local para seguir sumando", continuó Di María.

En su próxima presentación, se medirá con Deportivo Riestra, el sábado 16 de agosto. Luego, recibirá a Newell's el sábado 23, en una nueva edición del clásico rosarino. "Vamos paso a paso. Lo importante es pensar en lo que viene. Tenemos un partido difícil con Riestra de local, después vendrá Newell's", sentenció el rosarino.