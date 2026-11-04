¿Y la 10 de Messi? Qué pasará con el heredero para los Amistosos de la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica

Además de su evolución con la Selección, el volante también genera interés por lo que viene haciendo en Italia. Su nivel abrió la puerta a especulaciones sobre un posible cambio de equipo en el próximo mercado de verano, con la chance de dar un salto hacia una institución de mayor relevancia.

De todas maneras, la última palabra será de Scaloni, quien tendrá que resolver quién continúa el legado de una camiseta que durante años estuvo asociada a la figura más importante del fútbol argentino.

Las novedades de la convocatoria de Scaloni

La última nómina también dejó varias caras para seguir de cerca. Aaron Anselmino, Gonzalo Montiel y Mariano Troilo aparecen entre las principales novedades, mientras que Franco Mastantuono continúa sumando experiencia y terreno dentro del proyecto nacional.

En la última línea habrá ausencias importantes: Cristian Romero y Lautaro Martínez no estarán disponibles por lesión. Por otro lado, Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso tampoco fueron incluidos por decisión técnica, de acuerdo con la información de la convocatoria.

En el frente de ataque, Santiago Castro aparece como una alternativa ante el inconveniente físico de Lautaro, quien sufrió una distensión muscular durante su actividad con el Inter.

Por último, otra de las noticias destacadas es el regreso de Emiliano Martínez. El arquero del Chelsea vuelve a estar convocado después de recuperarse de una fractura que requirió una intervención quirúrgica. Si bien no se espera que sume minutos, su presencia representa una cuota importante de experiencia y liderazgo para el plantel.