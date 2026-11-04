¿Y la 10 de Messi? Qué pasará con el heredero para los Amistosos de la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica

Si bien Nico Paz es el principal candidato en la consideración del cuerpo técnico, deberá esperar ya que no es obligatorio el uso de la camiseta que dejó vacante Leo para esta doble fecha FIFA.
La Selección Argentina empieza a proyectar el escenario posterior a Lionel Messi y una de las grandes incógnitas pasa por el futuro de la camiseta más emblemática del equipo. Nico Paz aparece como el principal candidato a quedarse con el dorsal número 10, después de consolidarse como una de las revelaciones del fútbol italiano. Sin embargo, parece que su turno deberá esperar para esta doble fecha FIFA.
El mediocampista del Como atraviesa un presente destacado en la Serie A y sus actuaciones despertaron expectativas dentro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. De hecho, durante la última ventana internacional tuvo participación en el funcionamiento del equipo y sumó argumentos para ganarse un lugar de mayor protagonismo.
Sin embargo, la camiseta no tendrá dueño durante los próximos amistosos. Como su utilización no es obligatoria, la Albiceleste no lucirá el número 10 en los encuentros ante Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 y el 17 de noviembre. La posibilidad de estrenar un nuevo portador podría quedar para las próximas Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial 2030.
Aunque el futbolista del Como parece correr con ventaja, hay otros nombres que también aparecen en la consideración. Alexis Mac Allister y Leandro Paredes son dos alternativas que podrían recibir el histórico dorsal, aunque el crecimiento del joven mediocampista alimenta las expectativas sobre su futuro.
Además de su evolución con la Selección, el volante también genera interés por lo que viene haciendo en Italia. Su nivel abrió la puerta a especulaciones sobre un posible cambio de equipo en el próximo mercado de verano, con la chance de dar un salto hacia una institución de mayor relevancia.
De todas maneras, la última palabra será de Scaloni, quien tendrá que resolver quién continúa el legado de una camiseta que durante años estuvo asociada a la figura más importante del fútbol argentino.
La última nómina también dejó varias caras para seguir de cerca. Aaron Anselmino, Gonzalo Montiel y Mariano Troilo aparecen entre las principales novedades, mientras que Franco Mastantuono continúa sumando experiencia y terreno dentro del proyecto nacional.
En la última línea habrá ausencias importantes: Cristian Romero y Lautaro Martínez no estarán disponibles por lesión. Por otro lado, Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso tampoco fueron incluidos por decisión técnica, de acuerdo con la información de la convocatoria.
En el frente de ataque, Santiago Castro aparece como una alternativa ante el inconveniente físico de Lautaro, quien sufrió una distensión muscular durante su actividad con el Inter.
Por último, otra de las noticias destacadas es el regreso de Emiliano Martínez. El arquero del Chelsea vuelve a estar convocado después de recuperarse de una fractura que requirió una intervención quirúrgica. Si bien no se espera que sume minutos, su presencia representa una cuota importante de experiencia y liderazgo para el plantel.
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