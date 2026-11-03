Scaloni presentó la lista para los partidos amistosos con una sorpresa y dos regresos

También se destaca la vuelta de Gonzalo Montiel, quien no había vuelto a integrar una lista desde la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, y más allá de su reciente expulsión en el Superclásico que terminó con caída de River.

Las ausencias en la convocatoria de Scaloni

Entre las bajas más importantes aparecen Cristian Romero y Lautaro Martínez, quienes quedaron al margen debido a sus respectivas lesiones. Tampoco estarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, ambos casos por decisión del entrenador.

Lionel Messi y Nicolás Otamendi ya no forman parte del seleccionado tras sus respectivos retiros, mientras que Nahuel Molina y Leandro Paredes siguen cumpliendo sus respectivas suspensiones debido a la trifulca post final del Mundial 2026.