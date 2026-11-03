Scaloni presentó la lista para los partidos amistosos con una sorpresa y dos regresos

El entrenador apuesta por una renovación del plantel, suma una cara nueva en la última línea y recupera alternativas para afrontar los próximos compromisos contra Uruguay y Costa Rica
La renovación de la Selección Argentina empieza a tomar forma de cara a sus próximos desafíos. El director técnico, Lionel Scaloni dio a conocer la convocatoria para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, los próximos 13 y 17 de noviembre respectivamente, en una nómina que tiene como principal novedad la inclusión de Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.
El arquero Emiliano Martínez, no será de la partida porque debió ser operado por la fractura de mandíbula que sufrió en un partido con el Chelsea, más allá de que el cuerpo técnico decidió citarlo. en su reemplazo estarán bajo "los tres palos" Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.
La gran novedad pasa por la primera citación de Anselmino a la Mayor. El marcador central, de 21 años, surgió de Boca y rápidamente despertó el interés del fútbol europeo. Después de disputar apenas 18 encuentros con el Xeneize, fue transferido a Chelsea por 18 millones de dólares, más adicionales por objetivos. Su recorrido posterior estuvo condicionado por diferentes problemas físicos.
Por otro lado, el defensor Mariano Troilo recibió su segunda convocatoria al seleccionado nacional, luego de haber sido citado por primera vez en mayo de 2025, cuando integró la nómina para los encuentros de Eliminatorias frente a Chile y Colombia. En aquella oportunidad no llegó a tener participación dentro del campo de juego.
También se destaca la vuelta de Gonzalo Montiel, quien no había vuelto a integrar una lista desde la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, y más allá de su reciente expulsión en el Superclásico que terminó con caída de River.
Entre las bajas más importantes aparecen Cristian Romero y Lautaro Martínez, quienes quedaron al margen debido a sus respectivas lesiones. Tampoco estarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, ambos casos por decisión del entrenador.
Lionel Messi y Nicolás Otamendi ya no forman parte del seleccionado tras sus respectivos retiros, mientras que Nahuel Molina y Leandro Paredes siguen cumpliendo sus respectivas suspensiones debido a la trifulca post final del Mundial 2026.
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