Dibu Martínez: de las críticas al arbitraje con Ecuador a la ilusión por la Finalissima

"Amarga, porque hicimos una gran Eliminatoria. Clasificamos hace mucho tiempo y ganábamos todos los partidos igual. Fue un poco injusto el penal, la expulsión puede ser, pero el penal es una disputa que va contra Tagliafico y bueno, cambia el partido. Sabemos que los referí fuera de casa nos complican un poquito más", aseguró.

El encuentro ante Ecuador es el último oficial antes de la Finalissima ante España, que debería disputarse en marzo de 2026 como antesala a la Copa del Mundo. Si bien Lionel Scaloni planteó su descontento por la ubicación de ese juego, Martínez dejó en claro que está más que de acuerdo con que el duelo se lleve adelante: "No sé si se jugará la Finalissima, es algo que tenemos ganas de jugarla".

"Nos pasó antes de Qatar y nos dio un envión grande. Queremos seguir compitiendo, darle más minutos a los jóvenes en los partidos amistosos pero el equipo está bien y estamos orgullosos", indicó el arquero multipremiado como mejor del mundo por sus grandes actuaciones en la Selección Argentina.

Por último, le dedicó unas palabras a Nicolás Otamendi, referente del plantel, quien jugó su último duelo por Eliminatorias, al igual que Lionel Messi ante Venezuela. “Nos entendimos muy bien siempre con Cuti (Romero) y Ota atrás. Si es el último partido de Eliminatorias hay que agradecerle. Lo quiero muchísimo, nos hizo las cosas fáciles. Siento mucho la expulsión de hoy. Son cosas que pasan en el fútbol”, expresó.

Ahora, el combinado nacional tendrá una gira por Estados Unidos en octubre, con amistosos ante Venezuela en Miami y contra Puerto Rico en Chicago, mientras que en noviembre habrá compromisos en Angola e India. Ya en marzo de 2026 se jugará la Finalissima ante España, en una sede aún por definir.