Nicolás Otamendi fue expulsado ante Ecuador y se perdería el debut en el Mundial

A pesar de tratarse de competencias diferentes, las expulsiones se deben cumplir en el siguiente partido oficial que dispute la Selección, salvo que sea indultado. A raíz de ello, el próximo encuentro de ese calibre para la Albiceleste es la Finalissima ante España, la cual hay un acuerdo para que dispute en marzo de 2026.

Pero, en caso de que el encuentro ante la Roja no se lleve adelante, algo que planteó un Scaloni que desde un principio se mostró en contra de su disputa, recién el combinado nacional jugaría de manera oficial en la primera fecha del Mundial 2026, la cual se disputará a mediados del año próximo y se sorteará en diciembre.

Como Messi, Otamendi confirmó que jugó su último partido oficial con la Selección en Argentina tras la goleada sobre Venezuela. "Si no hay otro partido oficial con la Selección, este fue mi último partido en Argentina. El show tiene que continuar", confesó. Con varias batallas con esta camiseta resumió: "En lo personal, hemos pasado malas y ahora están las buenas. En la Selección nunca se sabe, por eso no hay que sacar el pie del acelerador y seguir compitiendo como tiene que ser".

Otamendi tiene más de 120 encuentros jugados con la Albiceleste desde su debut el 19 de mayo de 2009, con Diego Maradona como DT. Llegó al quinto puesto en presencias históricas por detrás de Messi, Mascherano, Di María y Javier Zanetti, y tiene en el palmarés dos Copas América, una Copa del Mundo y una Finalissima.

En la antesala del encuentro en Guayaquil fue Rodrigo De Paul quien le rindió tributo, con un posteo camino al recinto. "Como el primer día, (con algún trofeo más). En el último asiento, con tu mate súper caído y siempre preparados para cada batalla, te amo hermanito", expresó el Motorico en un posteo en su cuenta de Instagram.