Stefano Di Carlo habló de la crisis de River, pidió disculpas por el conflicto en Cantilo y respaldó a Coudet

El presidente reconoció fallas en la gestión del plantel, defendió la inversión realizada durante el mercado de pases y cuestionó los arbitrajes por las últimas actuaciones en el torneo local.
La actualidad de River atraviesa un momento delicado y Stefano Di Carlo admitió que la racha negativa “es grave”, aunque sostuvo que el club tiene las herramientas económicas y deportivas necesarias para salir adelante. El dirigente encabezó una conferencia de prensa y pidió paciencia ante el complejo presente del equipo.
"Todos los equipos del mundo han tenido baches luego de procesos exitosos. Esta racha negativa es grave, pero sabemos cómo es el fútbol: ganás cinco partidos y los problemas no existen; cuando perdés, el contexto hace que todo sea más grave", analizó el presidente del club de Núñez.
Frente al malestar de los hinchas, Di Carlo apeló a la necesidad de atravesar este período con respaldo al proyecto actual. "Hay que convivir en la incomodidad. Entendemos la bronca de los hinchas, pero lo que necesitamos es unión y tiempo para que el equipo vuelva a ser lo que era", sostuvo.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el episodio protagonizado por los futbolistas apartados en Cantilo. La dirigencia reconoció que se equivocó en las formas y ofreció disculpas a los jugadores involucrados. "La decisión de los jugadores apartados fue una cuestión deportiva y era necesaria, pero la forma de separarlos fue un error. Le pedimos disculpas a los involucrados”. Además, aseguró que habló con Germán Pezzella para intentar enmendar la situación, aunque la respuesta no fue asertiva.
En paralelo, la Comisión Directiva volvió a respaldar la continuidad de Eduardo Coudet pese a la seguidilla de resultados adversos. El entrenador conserva el apoyo dirigencial y de los referentes del plantel, según explicó el presidente: "A Coudet lo veo bien, con fuerza y convicción. Tiene mucho apoyo del grupo de jugadores y mantenemos un diálogo fluido con el técnico y los referentes. Todos coincidimos en que esto es tiempo y que en algún momento se va a dar vuelta".
La conducción también defendió el fuerte desembolso realizado durante el mercado de pases. Di Carlo consideró que River concretó “tres mercados en uno” gracias a la solvencia construida durante los últimos 13 años. "Buscamos un salto de nivel. El costo del mercado equivale a los ingresos que tendrá River este año. Hicimos un esfuerzo enorme y el mercado de pases ya está cerrado para nosotros", sentenció.
En cuanto a las operaciones, brindó detalles sobre algunas cifras relevantes: "Thiago Almada costó 20 millones de euros por el 100 por ciento de su ficha. También pidió tiempo para evaluar la tarea de Pablo Longoria como director deportivo: "En 60 días no se puede hacer una evaluación, el fruto del trabajo nunca es inmediato".
Por último, la máxima autoridad del Millonario apuntó contra los arbitrajes y cuestionó las decisiones que, según su mirada, perjudicaron al equipo. "A River lo perjudicaron en los últimos cinco partidos. Es evidente, todos los hinchas vemos lo mismo. Hay manoseo de todo tipo y color, y estamos esperando que encuentren un límite de la vergüenza", concluyó.
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