Stefano Di Carlo habló de la crisis de River, pidió disculpas por el conflicto en Cantilo y respaldó a Coudet

"Cantilo":

Por las declaraciones de Stefano Di Carlo sobre los jugadores apartados del plantel de River pic.twitter.com/KmqqHyk43b — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 11, 2026

En paralelo, la Comisión Directiva volvió a respaldar la continuidad de Eduardo Coudet pese a la seguidilla de resultados adversos. El entrenador conserva el apoyo dirigencial y de los referentes del plantel, según explicó el presidente: "A Coudet lo veo bien, con fuerza y convicción. Tiene mucho apoyo del grupo de jugadores y mantenemos un diálogo fluido con el técnico y los referentes. Todos coincidimos en que esto es tiempo y que en algún momento se va a dar vuelta".

La conducción también defendió el fuerte desembolso realizado durante el mercado de pases. Di Carlo consideró que River concretó “tres mercados en uno” gracias a la solvencia construida durante los últimos 13 años. "Buscamos un salto de nivel. El costo del mercado equivale a los ingresos que tendrá River este año. Hicimos un esfuerzo enorme y el mercado de pases ya está cerrado para nosotros", sentenció.

En cuanto a las operaciones, brindó detalles sobre algunas cifras relevantes: "Thiago Almada costó 20 millones de euros por el 100 por ciento de su ficha. También pidió tiempo para evaluar la tarea de Pablo Longoria como director deportivo: "En 60 días no se puede hacer una evaluación, el fruto del trabajo nunca es inmediato".

Por último, la máxima autoridad del Millonario apuntó contra los arbitrajes y cuestionó las decisiones que, según su mirada, perjudicaron al equipo. "A River lo perjudicaron en los últimos cinco partidos. Es evidente, todos los hinchas vemos lo mismo. Hay manoseo de todo tipo y color, y estamos esperando que encuentren un límite de la vergüenza", concluyó.