Diego Cocca se refirió a la posibilidad de volver a ser entrenador de Racing

El técnico, que sacó campeón del fútbol argentino a La Academia en 2014, dejó las puertas abiertas a la chance de tener un tercer ciclo después de la salida de Juan Pablo Vojvoda.
Diego Cocca se refirió a la posibilidad de emprender su tercer ciclo en Racing en medio de la búsqueda de Diego Milito para reemplazar a Juan Pablo Vojvoda. El técnico, que sacó campeón del fútbol argentino a La Academia en 2014, dejó las puertas abiertas a un nuevo posible regreso a la institución.
"Siempre que no hay un director técnico en Racing me preguntan. Eso para mí es un halago, me da alegría. Siempre voy a querer lo mejor para Racing", inició el entrenador en una entrevista con TyC Sports en el Olé Summit. "Los que tienen que tomar la decisión, que tomen la mejor para ellos. Yo siempre voy a escuchar porque es un club al que le debo mucho y le tengo muchísimo aprecio", agregó el técnico que actualmente no tiene trabajo.
"Ojalá que ellos decidan lo mejor para Racing, si es que los puedo ayudar, se podrá hablar y ver. Si no, será otro camino y apoyaremos. Uno siempre está a disposición. Por la identidad que tengo con la gente, le tengo muchísimo cariño al club y lo que más quiero es lo mejor para ellos", continuó Cocca, de último trabajo en el Atlas de México.
De todas maneras, horas más tarde, aseguró que "no me quiero postular ni nada" y les dejó buenos deseos a Chirola Romero y Luli Aued: "Son dos personas muy queridas en la institución y les deseo todo lo mejor".
Cocca tuvo dos ciclos en Racing: fue campeón del Torneo de Transición 2014 y eliminó a Independiente en la Liguilla Pre-Libertadores en la primera etapa, mientras que en la segunda en 2017 no obtuvo grandes resultados y, si bien logró la clasificación a la Copa Libertadores, dejó el club poco antes de fin de año.
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