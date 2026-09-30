Diego Cocca se refirió a la posibilidad de volver a ser entrenador de Racing

"Siempre que no hay un director técnico en Racing me preguntan. Eso para mí es un halago, me da alegría. Siempre voy a querer lo mejor para Racing", inició el entrenador en una entrevista con TyC Sports en el Olé Summit. "Los que tienen que tomar la decisión, que tomen la mejor para ellos. Yo siempre voy a escuchar porque es un club al que le debo mucho y le tengo muchísimo aprecio", agregó el técnico que actualmente no tiene trabajo.