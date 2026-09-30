Explotó Cristiano Ronaldo en Portugal: abandonó la selección y lanzó una advertencia

El mensaje completo de Cristiano Ronaldo

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

El conflicto tuvo un antecedente en el partido que Portugal ganó 2-1 ante Noruega en Oslo. Cristiano comenzó como suplente, realizó movimientos de calentamiento, pero finalmente no ingresó, y después del encuentro se dirigió directamente a los vestuarios. La decisión llamó la atención porque el delantero esperaba tener participación, aunque Jesús había argumentado que buscaba dosificar sus minutos después del compromiso frente a Gales. El técnico incluso aseguró que Ronaldo no se había negado a entrenar y que había realizado trabajos de gimnasio.

La tensión aumentó cuando el entrenador volvió a referirse públicamente al tema y confirmó que había acordado con Ronaldo que no jugaría los siguientes dos partidos. “No quieran hacer un drama de algo que no existe. Las reglas son las mismas para todos”, sostuvo Jesús, quien aseguró que no había un enfrentamiento entre ambos. Sin embargo, la salida del capitán portugués después de la conferencia dejó expuesta una diferencia sobre el manejo de su participación en el equipo.

Ahora, la incógnita pasa por el alcance de la decisión de Cristiano Ronaldo y por las explicaciones que prometió dar. El delantero aseguró que siempre estuvo comprometido con su selección, pero no detalló qué aspecto de las declaraciones del entrenador motivó su partida. Mientras Portugal se prepara para enfrentar a Dinamarca, el episodio abrió interrogantes sobre la relación entre ambos y sobre el futuro inmediato del máximo referente del combinado nacional.