Explotó Cristiano Ronaldo en Portugal: abandonó la selección y lanzó una advertencia

El delantero se marchó de la concentración tras las declaraciones de Jorge Jesús y anticipó que explicará los motivos de su decisión, mientras el entrenador negó que exista un conflicto personal.
Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal en medio de una fuerte tensión con Jorge Jesús, a un día del partido ante Dinamarca por la Nations League. La decisión del delantero, de 41 años, se conoció después de las declaraciones del entrenador sobre su situación dentro del equipo. Poco después, el propio futbolista confirmó su salida en las redes sociales y anticipó que dará explicaciones. “A su debido tiempo contaré la verdad”, escribió.
El comunicado de CR7 dejó en claro que su decisión estuvo vinculada a lo ocurrido en las últimas horas. “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”, contó. Además, aseguró que explicará los motivos de su partida y cerró su mensaje con un deseo de buena suerte para sus compañeros, sin hacer distinciones entre ellos.
Por su parte, Jorge Jesús negó que exista un problema personal con el máximo referente portugués y explicó que la decisión de no utilizarlo en los últimos encuentros formaba parte de un plan físico. “Le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca”, afirmó el DT, quien sostuvo que conoce al delantero desde su etapa compartida en Arabia Saudita. Según su versión, ambos habían conversado sobre la planificación y Ronaldo nunca se había negado a cumplir las indicaciones.
El entrenador también rechazó que la jerarquía del atacante le otorgue privilegios dentro del plantel. “El estatus de jugador no otorga derechos diferenciados”, remarcó, antes de defender su autoridad para tomar decisiones. “En un equipo, yo estoy al mando. En todo en lo que participo”, agregó. Jesús insistió en que sus determinaciones responden a las necesidades colectivas y mencionó el caso de Bruno Fernandes, a quien también le había comunicado un plan específico para administrar su estado físico.
El conflicto tuvo un antecedente en el partido que Portugal ganó 2-1 ante Noruega en Oslo. Cristiano comenzó como suplente, realizó movimientos de calentamiento, pero finalmente no ingresó, y después del encuentro se dirigió directamente a los vestuarios. La decisión llamó la atención porque el delantero esperaba tener participación, aunque Jesús había argumentado que buscaba dosificar sus minutos después del compromiso frente a Gales. El técnico incluso aseguró que Ronaldo no se había negado a entrenar y que había realizado trabajos de gimnasio.
La tensión aumentó cuando el entrenador volvió a referirse públicamente al tema y confirmó que había acordado con Ronaldo que no jugaría los siguientes dos partidos. “No quieran hacer un drama de algo que no existe. Las reglas son las mismas para todos”, sostuvo Jesús, quien aseguró que no había un enfrentamiento entre ambos. Sin embargo, la salida del capitán portugués después de la conferencia dejó expuesta una diferencia sobre el manejo de su participación en el equipo.
Ahora, la incógnita pasa por el alcance de la decisión de Cristiano Ronaldo y por las explicaciones que prometió dar. El delantero aseguró que siempre estuvo comprometido con su selección, pero no detalló qué aspecto de las declaraciones del entrenador motivó su partida. Mientras Portugal se prepara para enfrentar a Dinamarca, el episodio abrió interrogantes sobre la relación entre ambos y sobre el futuro inmediato del máximo referente del combinado nacional.
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