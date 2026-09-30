La AFA apeló las sanciones de Paredes y Molina: cuánto podrían reducirse

La Asociación del Fútbol Argentino presentó un recurso para reducir las suspensiones por los incidentes posteriores a la final de la Copa del Mundo.
La AFA apeló ante la FIFA las sanciones impuestas a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala por los incidentes posteriores a la final del Mundial ante España. La presentación se realizó el martes por la noche desde Ezeiza, con el objetivo de conseguir una reducción de los castigos. La entidad que preside Claudio Tapia busca que las suspensiones sean lo más bajas posible y que los afectados puedan cumplirlas durante las próximas fechas FIFA.
La intención inicial es que las sanciones de los futbolistas se reduzcan a tres partidos, aunque en la AFA consideran más probable conseguir una rebaja del 50%. De concretarse ese escenario, Paredes pasaría de diez fechas a cinco y Molina, de siete a cuatro. Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, también fue sancionado y recibió tres encuentros de suspensión.
La apelación no garantiza que los castigos vayan a modificarse, ya que la Comisión de Apelaciones de la FIFA deberá analizar los argumentos presentados por la defensa argentina antes de tomar una decisión, que podría demorar entre 20 y 25 días. El objetivo es que las suspensiones puedan cumplirse en los amistosos internacionales de clase A, de modo que los jugadores queden habilitados para las próximas Eliminatorias si corresponde según el calendario y la resolución final.
En ese contexto, la situación de Paredes es especialmente relevante para el futuro de la Selección Argentina. El volante pasó por el predio de Ezeiza para saludar a sus compañeros y expresó su deseo de seguir formando parte del equipo. “Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”, afirmó. Su posible regreso cobra importancia en un período de transición para el seleccionado, marcado por la planificación del recambio generacional.
Scaloni también respaldó públicamente al volante y dejó abierta la posibilidad de convocarlo cuando vuelva a estar disponible. “Paredes es un histórico, ¿cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y lo queremos”, sostuvo el entrenador, quien aclaró que su presencia dependerá de su nivel futbolístico. Ahora, la AFA deberá esperar la resolución de la FIFA para saber si consigue reducir las suspensiones y cuándo podrán volver a estar disponibles los sancionados.
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