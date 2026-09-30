La AFA apeló las sanciones de Paredes y Molina: cuánto podrían reducirse

La Asociación del Fútbol Argentino presentó un recurso para reducir las suspensiones por los incidentes posteriores a la final de la Copa del Mundo.

La AFA apeló ante la FIFA las sanciones impuestas a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala por los incidentes posteriores a la final del Mundial ante España. La presentación se realizó el martes por la noche desde Ezeiza, con el objetivo de conseguir una reducción de los castigos. La entidad que preside Claudio Tapia busca que las suspensiones sean lo más bajas posible y que los afectados puedan cumplirlas durante las próximas fechas FIFA.