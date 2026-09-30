El picante posteo de Icardi para quienes lo cuestionan en medio de la incertidumbre sobre su futuro

El delantero se mostró entrenando y defendió su presente: a tres meses de quedar libre tras su paso por el Galatasaray, todavía no tiene destino, pero asegura estar en paz.
Pasaron tres meses desde su adiós al Galatasaray y Mauro Icardi sigue sin equipo. Lejos de guardar silencio, respondió a sus detractores con dos posteos en Instagram que se viralizaron enseguida. El atacante argentino, de 33 años, subió los mensajes junto a fotos y videos de sus entrenamientos, acompañado por su pareja, Eugenia Suárez, y rechazó fuertemente que su situación contractual sea sinónimo de un traspié personal o deportivo.
"Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección. Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo", escribió a través de Instagram.
Sus palabras llegan mientras su nombre sigue dando vueltas por distintas ligas sin terminar de aterrizar. Según informó el portal italiano TuttoMercato, su representante, Elio Letterio Pino, lo ofreció en los últimos días a varios clubes de LaLiga. El medio no detalló a cuáles se acercó, aunque sostuvo que algunos habrían empezado a analizar la posibilidad de sumarlo. Hasta ahora, ningún interés concreto salió a la luz.
La puerta de Italia, por el momento, está cerrada. Lazio charló en dos oportunidades con el entorno del jugador e incluso puso sobre la mesa una oferta formal de tres millones de dólares por dos temporadas, pero el acuerdo no prosperó. Icardi aspiraba a jugar la Champions League, torneo en el que el club romano no está presente esta temporada, y cuando las negociaciones se acercaban a la definición, fue el entrenador Gennaro Gattuso quien dio el portazo. La Fiorentina también lo consideró, aunque sin dar ningún paso firme.
En Inglaterra, la historia se repitió. Everton y Tottenham barajaron su nombre sin ir más allá. Olympiacos y PAOK, de Grecia, lo tienen entre ceja y ceja, aunque ambas alternativas quedan lejos del nivel que el delantero parece exigirse. En ese escenario gana terreno la opción española: si algún equipo de La Liga presenta una oferta, sería la primera vez que Icardi se pone otra camiseta en ese campeonato desde que se fue del Barcelona a los 18 años para empezar su carrera en el fútbol italiano.
Mientras tanto, en Estambul su partida dejó secuelas que los resultados del Galatasaray se encargaron de poner en evidencia. La caída por 4 a 0 frente al Trabzonspor, con un triplete de Mohamed Salah, reabrió el debate sobre lo que costó dejarlo ir. El ex futbolista Evren Turhan, en diálogo con el canal de YouTube BTV, fue contundente: "Con la salida de Icardi, el equipo se acabó por completo", y hasta llegó a pedirle a la dirigencia que lo recupere en el mercado de invierno. "¿Icardi encontró equipo? Que lo traigan. Que venga, que esté dentro del equipo, que empiece en el mercado de invierno. Lo digo en serio", afirmó Turhan.
Las cifras acompañan esa postura. En su paso por el club turco, el delantero convirtió 77 goles en 134 partidos, dio 25 asistencias y levantó seis títulos de liga, además de ser el máximo goleador extranjero en la historia de la institución. No siguió porque la propuesta del Galatasaray, cinco millones de dólares por una temporada, quedó muy lejos de los diez que cobraba. Con el pase en su poder, el nombre del atacante continúa saltando de una liga a otra, a la espera de que alguien convierta en propuesta lo que hasta ahora fue solo interés.
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