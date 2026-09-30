El picante posteo de Icardi para quienes lo cuestionan en medio de la incertidumbre sobre su futuro

En Inglaterra, la historia se repitió. Everton y Tottenham barajaron su nombre sin ir más allá. Olympiacos y PAOK, de Grecia, lo tienen entre ceja y ceja, aunque ambas alternativas quedan lejos del nivel que el delantero parece exigirse. En ese escenario gana terreno la opción española: si algún equipo de La Liga presenta una oferta, sería la primera vez que Icardi se pone otra camiseta en ese campeonato desde que se fue del Barcelona a los 18 años para empezar su carrera en el fútbol italiano.

Mientras tanto, en Estambul su partida dejó secuelas que los resultados del Galatasaray se encargaron de poner en evidencia. La caída por 4 a 0 frente al Trabzonspor, con un triplete de Mohamed Salah, reabrió el debate sobre lo que costó dejarlo ir. El ex futbolista Evren Turhan, en diálogo con el canal de YouTube BTV, fue contundente: "Con la salida de Icardi, el equipo se acabó por completo", y hasta llegó a pedirle a la dirigencia que lo recupere en el mercado de invierno. "¿Icardi encontró equipo? Que lo traigan. Que venga, que esté dentro del equipo, que empiece en el mercado de invierno. Lo digo en serio", afirmó Turhan.

Las cifras acompañan esa postura. En su paso por el club turco, el delantero convirtió 77 goles en 134 partidos, dio 25 asistencias y levantó seis títulos de liga, además de ser el máximo goleador extranjero en la historia de la institución. No siguió porque la propuesta del Galatasaray, cinco millones de dólares por una temporada, quedó muy lejos de los diez que cobraba. Con el pase en su poder, el nombre del atacante continúa saltando de una liga a otra, a la espera de que alguien convierta en propuesta lo que hasta ahora fue solo interés.