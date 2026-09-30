Marcos Rojo volvió a faltar al entrenamiento en Racing y presiona con irse a Estudiantes: la discusión con Milito y más detalles

El defensor tiene contrato vigente hasta dentro de dos meses, pero su intención es forzar una salida para volver a vestir la camiseta del club en el que se formó. Desde La Plata, mientras tanto, mantienen silencio sobre la situación y aguardan cómo se resuelve el conflicto.

A los 36 años, el futbolista también tiene un motivo deportivo para insistir con el regreso: Estudiantes disputará las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. Se trata, además, del mismo adversario al que enfrentó en esa instancia durante la edición anterior, cuando todavía defendía los colores de la Academia.