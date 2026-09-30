Marcos Rojo volvió a faltar al entrenamiento en Racing y presiona con irse a Estudiantes: la discusión con Milito y más detalles

El defensor busca quedar libre para disputar la Copa Libertadores con el conjunto platense, mientras la dirigencia pretende retenerlo hasta el final de su vínculo.
Marcos Rojo no se presentó a la práctica de Racing y profundizó el conflicto que mantiene con la dirigencia por su intención de regresar a Estudiantes. El defensor había hablado en privado con Diego Milito para pedir su salida, pero recibió una negativa en un momento especialmente delicado para la Academia.
El cortocircuito comenzó el martes, cuando el plantel retomó los trabajos después de la eliminación ante Boca por la Copa Argentina. Bajo las órdenes de Sebastián Chirola Romero y Luciano Auded, interinos tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, el zaguero solicitó una reunión a solas con el presidente.
Durante esa charla, que duró apenas cinco minutos, el experimentado central reclamó explicaciones por la falta de respuesta a los llamados de su representante, quien busca destrabar su regreso al Pincha. El máximo dirigente le respondió que lo considera importante para el plantel y que no está dispuesto a dejarlo salir, especialmente ante el complicado presente deportivo.
Después del encuentro, Rojo se retiró sin siquiera cambiarse y visiblemente molesto. El miércoles, además, volvió a quedar en el centro de la escena al no concurrir al entrenamiento. Si bien atraviesa un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha, producto del choque con Facundo Cambeses, su ausencia no estuvo relacionada con esa lesión.
El defensor tiene contrato vigente hasta dentro de dos meses, pero su intención es forzar una salida para volver a vestir la camiseta del club en el que se formó. Desde La Plata, mientras tanto, mantienen silencio sobre la situación y aguardan cómo se resuelve el conflicto.
A los 36 años, el futbolista también tiene un motivo deportivo para insistir con el regreso: Estudiantes disputará las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. Se trata, además, del mismo adversario al que enfrentó en esa instancia durante la edición anterior, cuando todavía defendía los colores de la Academia.
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