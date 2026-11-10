Crisis en Manchester United: en zona de descenso y suena un entrenador argentino

El entrenador argentino renovó su vínculo con la selección estadounidense después del Mundial de 2026, con el objetivo de conducir al equipo durante el proceso de preparación para la Copa del Mundo de 2030. Pochettino, que había manifestado en distintas oportunidades su deseo de regresar a la Premier League, también dejó en claro que pretendía cumplir con el compromiso asumido con el seleccionado.

“Cada vez que firmamos un contrato, es para llegar hasta el último día”, había afirmado el entrenador después de confirmar su continuidad. De todas maneras, también reconoció que el fútbol puede modificar cualquier planificación: “En la vida no hay nada seguro. Menos en el fútbol”. Sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre un eventual regreso a Inglaterra, donde dejó una buena imagen especialmente durante su etapa en Tottenham, con el que alcanzó la final de la Champions League en 2019.

Mientras Manchester United analiza sus alternativas, Pochettino continúa concentrado en el trabajo con Estados Unidos y prepara los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El seleccionado enfrentará a Haití en Miami y luego volverá a jugar en Cincinnati, en una doble presentación que forma parte de la planificación del nuevo ciclo mundialista.