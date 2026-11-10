Crisis en Manchester United: en zona de descenso y suena un entrenador argentino

El gigante inglés atraviesa un inicio de temporada complicado y analiza un cambio de entrenador con Mauricio Pochettino entre los principales candidatos.
Manchester United analiza un cambio de entrenador en medio de su crisis deportiva y Mauricio Pochettino aparece entre los principales candidatos para ocupar el banco de suplentes. El argentino, actualmente al frente de la selección de Estados Unidos, tiene contrato vigente hasta 2030, pero existe una cláusula que permitiría su salida a cambio de una compensación cercana a los 10 millones de dólares.
La continuidad de Michael Carrick quedó bajo revisión después de un comienzo de temporada muy complicado. El entrenador, que había asumido de manera interina en enero tras la salida de Ruben Amorim, consiguió la clasificación a la Champions League y ese rendimiento le permitió firmar un contrato por dos años en mayo. Sin embargo, el equipo no logró sostener ese nivel, apenas consiguió una victoria en sus primeros 10 partidos de la Premier League y se ubica 18º en zona de descenso, una racha que llevó a la dirigencia a estudiar posibles reemplazantes.
Uno de los resultados que más profundizó las dudas fue la derrota por 3-0 frente al Bournemouth a fines de octubre. Pese a ese golpe, Manchester United decidió mantener a Carrick en el cargo para los compromisos ante Chelsea, Roma y Aston Villa. El empate 4-4 frente a este último rival tampoco consiguió despejar las preocupaciones y el equipo permaneció en la zona baja de la tabla. El próximo desafío será nada menos que el derbi ante Liverpool, el 22 de noviembre en Anfield, mientras la dirigencia evalúa si mantiene al entrenador o avanza por otro candidato.
La eventual llegada de Pochettino, sin embargo, no dependería únicamente de los 10 millones de dólares correspondientes a su cláusula de rescisión. Según trascendió, el club inglés también debería afrontar varios millones adicionales si pretende incorporar al grupo de colaboradores que acompaña al rosarino desde hace más de una década. El cuerpo técnico mantuvo una estructura estable durante sus experiencias en Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG y Chelsea, por lo que una negociación podría representar una inversión considerablemente superior a la compensación exigida por la federación.
El entrenador argentino renovó su vínculo con la selección estadounidense después del Mundial de 2026, con el objetivo de conducir al equipo durante el proceso de preparación para la Copa del Mundo de 2030. Pochettino, que había manifestado en distintas oportunidades su deseo de regresar a la Premier League, también dejó en claro que pretendía cumplir con el compromiso asumido con el seleccionado.
“Cada vez que firmamos un contrato, es para llegar hasta el último día”, había afirmado el entrenador después de confirmar su continuidad. De todas maneras, también reconoció que el fútbol puede modificar cualquier planificación: “En la vida no hay nada seguro. Menos en el fútbol”. Sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre un eventual regreso a Inglaterra, donde dejó una buena imagen especialmente durante su etapa en Tottenham, con el que alcanzó la final de la Champions League en 2019.
Mientras Manchester United analiza sus alternativas, Pochettino continúa concentrado en el trabajo con Estados Unidos y prepara los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El seleccionado enfrentará a Haití en Miami y luego volverá a jugar en Cincinnati, en una doble presentación que forma parte de la planificación del nuevo ciclo mundialista.
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