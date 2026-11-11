Visita de lujo en el Monumental: Enzo Fernández posó con la camiseta en River

La 13 de Enzo Fernández, con la Banda.

La salida de Núñez se produjo en julio de 2022, cuando tenía apenas 21 años y fue transferido al Benfica de Portugal. Para entonces, todavía no había debutado en la Selección Argentina y acumulaba 53 partidos oficiales con River, con un registro de doce goles y diez asistencias.

Su paso por el Millonario fue clave en su crecimiento profesional y antecedió a una carrera internacional que lo llevó a convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina.