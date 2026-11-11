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Visita de lujo en el Monumental: Enzo Fernández posó con la camiseta en River

El mediocampista aprovechó su estadía en el país en la previa al amistoso de la Selección Argentina ante Uruguay para reencontrarse con el club de sus amores.

River recibió una visita más que especial en el Monumental. Durante su estadía en Buenos Aires, en la previa al duelo amistoso entre la Selección Argentina y Uruguay del próximo viernes, Enzo Fernández aprovechó para hacer su parada obligatoria en el club de sus amores, que lo formó como futbolista y al que prometió volver.

El volante fue recibido por el presidente de la institución, Stéfano Di Carlo, en su paso por Núñez. Además, compartió una imagen en su cuenta de Instagram para expresar su alegría por el reencuentro con el club: “En casa”, escribió.

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El regreso también se produce después de una declaración que alimentó la ilusión de los hinchas millonarios. En la previa del último Superclásico, que terminó con triunfo de Boca por 1-0, el futbolista se refirió a su futuro y dejó en claro que tiene intenciones de volver a vestir la camiseta de River.

"Yo sé que voy a volver, me hago cargo del archivo", aseguró, en una frase que refleja su deseo de regresar al club una vez que termine su recorrido por Europa.

La 13 de Enzo Fernández, con la Banda.

La 13 de Enzo Fernández, con la Banda.

La salida de Núñez se produjo en julio de 2022, cuando tenía apenas 21 años y fue transferido al Benfica de Portugal. Para entonces, todavía no había debutado en la Selección Argentina y acumulaba 53 partidos oficiales con River, con un registro de doce goles y diez asistencias.

Su paso por el Millonario fue clave en su crecimiento profesional y antecedió a una carrera internacional que lo llevó a convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina.

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