Diego Martínez llegó a Huracán: "Ojalá llevemos alegría a la gente"

En primer lugar, Martínez reveló el panorama que observó en su primera práctica, el lunes por la mañana en La Quemita: "Fue un entrenamiento súper positivo, nos encontramos con un grupo que no está atravesando el momento deseado, pero con una predisposición muy buena. Sentimos una energía muy positiva, las expectativas son buenas".

Luego, Martínez explicó las razones que lo llevaron a asumir en Huracán. "Fueron varias razones: la primera es que es un orgullo y un crecimiento personal que te busque una institución con mucha historia e idiosincrasia, pese a que uno no es tonto y sabe que no es el momento ideal", comentó.

Y continuo: "La segunda es el plantel que tiene. Hay varios futbolistas que pueden adaptarse a nuestra idea y nosotros a sus características, hay muchos del proceso de Dabove, que es un amigo, lo conozco y seguí su campaña. Y tercero porque sentí que Huracán nos quería y eso te da ganas de colaborar para que salga de este momento complejo, pero que entre todos lo vamos a sacar adelante".

Martínez agarra al Globo en posición de descenso por tabla anual, por lo que no tiene margen de error. "El foco va a estar en conocer a los jugadores lo más rápido posible, tenemos una idea y una manera de sentir el juego que se ha visto en otros equipos pero no somos ortodoxos de un sistema o algo rígido, hay una idea y formas que buscamos: nos gusta construir un equipo protagonista, pero nos adaptaremos, aunque intentaremos construir una identidad de la que todos nos sintamos orgullosos", aseguró.

En ese sentido, el ex DT de Tigre no quiso apresurarse con el mercado de pases a la vuelta de la esquina y afirmó que "evaluaremos el plantel e iremos viendo qué posiciones consideramos que necesitamos jerarquizar". Mientras tanto, "buscaremos armar el mejor posible para estos partidos que quedan y tratar de obtener los mejores resultados, ir impregnando nuestra identidad y utilizarlos como diagnóstico para encarar la segunda parte del año con el menor margen de error posible".

Por último, Martínez palpitó lo que será su estreno, el jueves frente a Atlético Tucumán en el Palacio Ducó: "Ya tenemos una final pero también puede ser un partido lindo para demostrar que este grupo está comprometido en sacar esto adelante. Hay que trabajar los aspectos emocionales, los jugadores son humanos aunque trabajen de futbolistas, sienten las cosas, tenemos que hacerles recordar el equipo que eran y a partir de ahí que empiecen a adoptar nuestra idea". Y deseó: "Ojalá podamos llevar alegría a la gente".

Daniel 'Trapito' Vega fue presentado como Secretario Técnico de Huracán

"Vamos a trabajar en conjunto con el cuerpo técnico y la dirigencia. Entre todos intentar llegar a la mejor solución para encarar la Copa de la Liga y el proyecto que queremos", dijo el ex delantero, que en Platense -club del cual es ídolo- ejerció esta función durante dos años. "Se sabe que mi familia y yo estamos ligados sentimentalmente a Huracán", añadió.

"Se pueden hacer un montón de cosas, es un equipo que nos dio muchas alegrías y hay que hacerles recordar eso, creo que no se pudieron recuperar del golpe sufrido en la Copa Libertadores (perdió contra Sporting Cristal y no pudo meterse en fase de grupos) y hay que reencontrarse con ese camino, ojalá con Diego Martínez se pueda lograr. La realidad parece negra pero los intérpretes son los mismos, hay que darles un empujón desde lo que uno puede brindar", aseguró Vega.

Sobre su función, detalló: "Nos enfocaremos en el corto plazo, con el armado de una secretaria técnica que arrancó con un departamento de scouting, con el objetivo de achicar el margen de error en el mercado de pases con análisis de datos de los nombres que son acercados o que nos interesan. También voy a ser nexo entre plantel y cuerpo técnico, y dirigentes".

Sobre la elección de Martínez, expresó: "Es un técnico que le gusta a la mayoría de los hinchas de Huracán por su forma de juego, confiamos en él para sacar adelante este momento pero también como parte de un proceso que esperemos que dure porque confiamos en él y en su forma de trabajar". En la misma línea, aseguró que "ya estamos trabajando en opciones para el mercado de pases, en base a lo que necesite Diego para su estilo iremos seleccionando y descartando opciones".

Por último, manifestó: "No hay ningún hincha de Huracán que quiera que le vaya mal, tenemos que cambiar el chip y entre todos cambiar la energía del club y tirar para el mismo lado. Si no, poner el hombro los que estemos. Yo estoy feliz de estar porque en las buenas están todos, en las malas no". Y cerró: "Es el desafío más importante de mi vida porque además abre el camino de esta función en el club y le abre las puertas a los próximos que vengan a cumplir este rol en el fútbol argentino".